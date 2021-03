Coaliţia de guvernare, pe un butoi de pulbere. Voiculescu, criticat de PNL. Cioloş şi Barna, mesaje de susţinere a ministrului Sănătăţii

„Vlad Voiculescu este atacat pentru publicarea datelor referitoare la vaccinare. Demersul său este un gest de normalitate. Ştim cu toţii că una dintre problemele majore ale României este lipsa de încredere a cetăţenilor faţă de autorităţile publice. Transparenţa nu e un moft, este unul dintre fundamentele pe care trebuie să reconstruim încrederea cetăţenilor în stat. Vlad Voiculescu are toată susţinerea mea în ceea ce priveşte luarea unor astfel de decizii”, a scris pe pagina sa de Facebook Dacian Ciolos, copreşedinte al USR-PLUS.

Concomitent a ieşit cu un mesaj de susţinere şi Dan Barna, tot pentru Vlad Voiculescu. „Când am promis o revoluţie a bunei guvernări, ne refeream inclusiv la transparenţa datelor publice. De altfel, din 2013 România este membră a iniţiativei internaţionale „Parteneriatul pentru o Guvernare Deschisă”, al cărui scop principal este tocmai transparentizarea datelor pentru reutilizare. Este, deci, un lucru normal ca un ministru USR PLUS să acţioneze în baza ideilor pe care le-am susţinut înainte de alegeri. Vlad Voiculescu are susţinerea mea şi a Alianţei USR PLUS în proporţie de 101 la sută. Lucrul ăsta nu se va schimba. Transparenţa e o parte din buna guvernare”, a scris pe pagina sa de Facebook Dan Barna.

Cele două mesaje ale liderilor USR-PLUS vin după ce dinspre PNL au fost transmite public nemulţumiri faţă de Vlad Voiculescu. Lucian Bode a fost cel care a transmis că minsitrul Sănătăţii a greşit când s-a grăbit cu datele. „În ceea ce priveşte campania de vaccinare a personalului din structurile MAI, am o situaţie cât se poate de clară şi vreau să vă spun că în acest moment, din cei care şi-au manifestat opţiunea de a se imuniza, până în acest moment s-au vaccinat 53,5%, mai exact undeva la 26-27.000 de angajaţi din structurile MAI dintr-un total de undeva la 50.000 care şi-au exprimat opţiunea. Deci undeva peste 20% din tot ce înseamnă structurile Ministerului Afacerilor Interne s-au imunizat până în acest moment. Dar acele liste, eu spun foarte clar că nu este normal, subliniez, nu este normal ca ele să fie publicate cu adrese legat de sistemul de apărare, sistemul de ordine publică. Aici înţeleg că era vorba şi despre serviciile de informaţii. În ce condiţii vezi adresa strada x, numărul y şi constaţi că acolo s-au vaccinat 7, 8, 10 cetăţeni din structurile respective. Păi în momentul respectiv poţi să te aştepţi ca oricine, poate că nu ne sunt toţi prieteni pe pământul acesta, pot veni în orice moment să fotografieze, să filmeze... Nu mi se pare normal să dăm publicităţii astfel de... Până la urmă a greşit”, a declarat Lucian Bode, marţi seară, la TVR

Surse politice susţin pentru „Adevărul” că şi premierul Florin Cîţu e nemulţumit faţă comportamentul lui Vlad Voiculescu, mai ales că nu e la prima moment în care au existat divergenţe între cei doi.