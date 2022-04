Ciucă anunţă că programul naţional Anghel Saligny va fi lansat foarte curând: Urmează să luăm decizia la nivelul Guvernului, să suplimentăm suma

Şeful Executivului a explicat că este important ca autorităţile locale să identifice „ cele 4 instrumente ( finalizarea proiectelor demarate şi asumate prin cadrul financiar multianual 2014-2020, PNRR, cadru multianual 2021-2027 şi Programul Naţional de Investiţii Anghel Saligny)”. „S ă determinăm complementaritatea eficienţei pe care fiecare dintre ele o poate genera”, a spus Ciucă, precizând: „nu de puţine ori am discutat şi am văzut că am demarat anumite proiecte care ele ar fi trebuit să fie aşezate într-o altă ordine de priorităţi, am asfaltat şi după aceea a trebuit să refacem, că nu realizasem canalizarea sau sistemul de aducţiune de apă, iluminatul nu era rezolvat şi aşa mai departe”.



„Ne-am întâlnit să putem să discutăm subiectele care reprezintă prioritate pentru noi, reprezintă oportunitate pentru noi, iar această oportunitate pentru că nu am precizat suma - este o oportunitate de 80 de miliarde de euro, tot ceea ce discutăm acum reprezintă sau ar trebui să reprezinte nimic altceva decât un act de voinţă şi o atitudine cât se poate de fermă a autorităţilor locale pentru a putea să accesăm banii şi să ne ducem la bun sfârşit toate proiectele pe care noi le-am asumat, dar vă rog să aveţi în vedere că le-am asumat împreună cu cetăţenii. Cetăţenii au aceste aşteptări de la noi. Noi toţi vom fi beneficiarii la tot ceea ce am discutat până în acest moment. Mulţumindu-vă încă o dată pentru înţelegere, vă stau la dispoziţie”, a mai spus premierul.