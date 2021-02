Cîţu, despre protestul cu fumigene: Nu înţeleg rostul acestor proteste. Veniturile rămân la nivelul anului 2020

„În 2017 au fost foarte mulţi oameni în stradă pentru că Guvernul PSD a dat OUG 13. Atunci au fost foarte mulţi oameni în stradă. În 2020, România a trecut prin cea mai mare criză din ultima sută de ani. Salariile din sectorul public au crescut în medie cu 8% faţă de creşterea din UE de 3%. În sectorul privat am 1,4 milioane de oameni în şomaj tehnic, niciun protest. Am reuşit, prin măsurile pe care le-am luat să păstrăm locurile de muncă ale celor 1,4 milioane de oameni, care au reuşit să se întoarcă, şi împreună am reuşit cea mai mare creştere economică în trimestrul 4 din UE. În 2021, veniturile din sectorul bugetar rămân la nivelul anului 2020, cu acea creştere din 2020, cu o inflaţie în scădere. Nu înţeleg rostul acestor proteste. Deci veniturile rămân la nivelul anului 2020. Asta a fost decizia. Mai mult de atât nu am ce să vă spun. Sectorul privat spune foarte clar, în 2021 nu vor exista nici acolo creşteri salariale, pentru că în continuare suntem într-o criză economică. Deci mi se pare necinstit faţă de ceea ce se întâmnplă în sectorul privat ceea ce se întâmplă cu aceste proteste. În sectorul privat avem oameni care plătesc taxele, ne plătesc salariile şi totuşi au trecut printr-o perioadă dificilă şi merg mai departe”, a afirmat Florin Cîţu, întrebat vineri la Parlament ce mesaj are pentru poliţiştii care au ajuns la Cotroceni şi s-au contrat cu jandarmii la acel protest de miercuri.





Prim-ministrul a mai spus că este necesară o discuţie în societate pentru că niciodată nu sunt schimbaţi liderii de sindicate.





„Aş vrea să revin asupra acestor proteste. Aici cred că putem să avem o discuţie onestă noi în societate. Singurii oameni care au rămas în funcţie 30 de ani zile sunt liderii de sindicat. Este în regulă, în timp ce în restul societăţii se mai fac schimbări? Haideţi să mai discutăm şi despre această lege, să vedem cum ajung şi acele cotizaţii, sunt automat făcute din conturile oamenilor. Este ok să se ia automat din conturile oamenilor?”, a explicat Cîţu.





Întrebat dacă are în intenţie modificarea legii privind sindicatele, premierul a răspuns: „Eu zic că trebuie să discutăm în societate”.





„Aşa cum vom discuta în societate şi vom modifica numărul membrilor din consiliile de administraţie ale companiilor de stat. V-am spus că vom face acest lucru şi cred că săptămâna viitoare venim cu ordonanţă. Cinci este limita pe care o propun eu. Companiile de stat au 63 de miliarde lei pierderi. Pierderile în 2014, nu aveam noi nicio treabă cu acest lucru, erau de 53 de miliarde. Atunci au fost băgate aceste companii în insolvenţă. De atunci s-au acumulat dobânzi, penalităţi şi am ajuns la 63 de miliarde. Bugetul pentru investiţii este de 62 miliarde lei. Nu putem să facem investiţii pentru că avem pierderi la aceste companii. Trebuie să facem restructurare şi această restructurare începe cu conducerea acestor companii. Va fi un maxim de două consilii de administraţie. Este anul reformelor şi investiţiilor. Sunt propuneri pe care le voi face eu şi vom vedea în coaliţie. Vor fi şi modificări în ceea ce priveşte mandatele directorilor generali, secretari generali. S-ar putea să fie mai multe ordonanţe, începem cu ordonanţa 109. În acest moment, membrii consiliilor de administraţie sunt numiţi pe două luni, pe patru luni. Aşa ceva nu se poate, nu poţi să ai performanţă când numeşti oameni pe două luni, patru luni şi apoi să pui pe altcineva. Va fi un mandat poate mai mare de şase luni, un an, ca să poţi să faci performanţă. Dar în acelaşi timp – maxim cinci membri”, a completat Florin Cîţu.