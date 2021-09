Cîţu, despre noi propuneri privind portofoliile USR PLUS: Vreau să avem o discuţie în coaliţie, dar după ce, cei de la USR retrag moţiunea pe care o au cu AUR

Întrebat dacă va trimite săptămâna viitoare după Congresul PNL va trimite noile propuneri de miniştri pentru portofoliile rămase sub conducere interimară după demisia miniştrilor USR PLUS, premierul Florin Cîţu spune că aşteaptă un semn din partea USR PLUS, însă se gândeşte la înlocuitori.

„E puţin prea devreme. O să mă uit, bineînţeles că mă gândesc la înlocuitori. Dar, în acelaşi timp eu vreau să avem din nou o discuţie în coaliţie, dar după ce, cei de la USR retrag moţiunea pe care o au cu AUR”, a declarat Florin Cîţu.

Premierul a mai subliniat că AUR face o campanie anti-vaccinistă, iar „asociaţii lor de acum, la partenerii lor de colaliţie, USR” nu spun nimic pentru că au nevoie de voturile lor în Parlament.

"Suntem în plină pandemie. Există un partid în România care are o activitate anti-vaccinistă prezentă peste tot. Mă uit la colegii sau la asociaţii lor de acum, la partenerii lor de colaliţie, USR, care nu spun nimic de această campanie, îi vedem că mă atacă pe mine, pe preşedintele Iohannis, dar nu spun nimic de noii lor parteneri. Voiam să le spun tuturor celor care tac din gură şii implicit susţin acţiunile USR că sunt responsabili pentru ceea ce se întâmplă astăzi în România. Dacă cineva tace şi acceptă tacit acţiunile celor de la AUR trebuie să înţeleagă că sunt responsabili. Eu nu voi tăcea, cei de la AUR trebuie izolaţi şi vă readuc aminte în primăvară când mergeau şi făceau mitinguri în faţa spitalelor. Astfel de acţiuni nu-şi au sensul în România, iar cei care îi susţin tacit pentru că au nevoie de voturile lor tranzacţionează sănătatea românilor pentru voturile din Parlament şi ar trebui să înţeleagă că sunt responsabili în ceea ce se întâmplă”, spune premierul.

Întrebat dacă se întârzie numirile pentru că aşteaptă un semn din partea USR PLUS, premierul a răspuns: „Da, de aceea nu am numit pe nimeni în nicio poziţie, eu în continuare am spus că dacă cei de la USR înţeleg să nu fie aliaţi cu cei de la AUR şi să nu-şi dea jos propriul Guvern, ceea ce a făcut doar Dragnea în istoria politică din ultimii 30 de ani, putem să discutăm. Eu sunt în continuare deschis să mergem să discutăm, dar trebuie să înţeleagă că în fiecaare zi în care mă atacă pe mine şi pe preşedintele Iohannis, dar susţin acţiunile AUR fac rău nu mie, fac rău românilor”.