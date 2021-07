Cîţu, despre PNRR: Ceea ce pot să vă spun eu, că va fi aprobat în septembrie. Pe 15 septembrie, poate mai devreme

"Avem un Guvern nou, o coaliţie care a început discuţia pe PNRR mai târziu decât celelalte ţări. Toate au început anul trecut prin octombrie, noi aveam un PNRR, în coaliţie s-a decis să fie puţin schimbat PNRR-ul, varianta cu care am mers la Bruxelles. Deci am avut de aici puţin delay. Ceea ce pot să vă spun eu, că va fi aprobat în septembrie. August nu se lucrează, că ar fi fost în august, dar în august ştiţi foarte bine că în Comisia Europeană nu prea se lucrează şi atunci nu are cum să fie aprobat. (...) Ţinta mea este să-l avem înainte de 15 septembrie aprobat, sau în jur de 15 septembrie, poate mai devreme”, a afirmat Florin Cîţu, marţi seară, la Digi 24.

El a arătat că în cazul unor ministere Guvernul poate face un efort bugetar la rectificare, astfel încât proiectele să fie începute din bani de la Guvern, iar Executivul să recupereze sumele după aprobarea PNRR.

Prim-ministrul a menţionat că discuţiile pe tema PNRR durează pentru că doreşte să se asigure că toţi banii vor fi accesaţi, pentru toate proiectele.

În ceea ce priveşte criticile aduse de PSD referitoare la Plan, premierul a afirmat: "Nu aş lua ce spune PSD niciodată fără un filtru foarte, foarte puternic”.