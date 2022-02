Cîţu, despre incidentul din Parlament: O situaţie îngrozitoare, o imagine pe care nu credeam că o vedem

"Impardonabil. Este îngrozitor, dar, să ne aducem aminte, nu este singurul incident. În momentul în care a fost depusă moţiunea USR-AUR, exact acelaşi lucru a avut de la aceiaşi oameni. Atunci, lângă ei erau şi cei de la USR, dar acelaşi comportament care nu a fost sancţionat atunci. Faptul că nu a fost sancţionat atunci cu o plângere penală, am avut astăzi un eveniment în care a recidivat aceeaşi grupare politică, o grupare extremistă, xenofobă, antisemită, o grupare care şi-a făcut un titlu de glorie din a agresa verbal şi fizic cei care nu au aceeaşi opinie. Asta nu înseamnă democraţie, înseamnă legea pumnului şi nu vom tolera aşa ceva. Voi propune în Birourile Parlamentului reunite să găsim sancţiuni clare şi dure pentru cei care vor face astfel de gesturi”, a declarat Florin Cîţu, luni seară, la Digi 24.

Preşedintele Senatului a ţinut să menţioneze că la acel incident au fost martori chestori "care nu şi-au făcut treaba". Cîţu este de părere că aceştia trebuia să "îl ia şi să-l scoată din sală” pe George Simion.

"Este o situaţie îngrozitoare, o imagine pe care nu credeam că o vedem, dar am văzut-o atunci, când colegul tot de la PNL, Florin Roman, a fost agresat – atunci era gruparea USR-AUR şi atunci a fost momentul când AUR a fost legitimat de cei de la USR – iar astăzi vedem ce se întâmplă. Cred că după acest incident vom vedea Parlamentul că va lua măsuri mai dure, nu doar o sancţiune sau un avertisment, împotriva celor care nu respectă regulile, nu mai spun de reguli de igienă şi de distanţare socială. Acolo au fost multe încălcări, dar agresivitatea pe care am văzut-o astăzi acolo nu şi are locul în Parlamentul României. Ar fi bine să-i vedem şi cu proiecte de legi care trec cu aceeaşi agresivitate dar nu avem de la aceşti parlamentari decât violenţă verbală, fizică şi cam atât”, a adăugat Cîţu.

Preşedintele Senatului susţine că trebuia acţionat "mult mai rapid” încă din decembrie, de când Florin Roman a fost agresat în Parlament, el afirmând că se bucură că Virgil Popescu a depus plângere penală şi că această plângere este "exact ceea ce trebuia să facă” ministrul agresat.

Cîţu a criticat din nou USR, spunând: "Cine se aseamănă se adună”.

"Cred că astăzi puteau, din respect pentru democraţie, pentru public, pentru români, pentru societatea românească, să facă un pas în lateral, să se dezică de AUR, dar văd că şi astăzi au stat lângă AUR, ceea ce arată foarte clar direcţia în care o ia USR”, a mai afirmat preşedintele PNL.

Liderul deputaţilor AUR George Simion a venit, luni, la tribuna plenului Camerei, în timp ce ministrul Energiei Virgil Popescu îşi susţinea discursul la moţiunea simplă împotriva sa şi l-a luat de gât pe demnitar. Preşedintele de şedinţă, deputatul PSD Daniel Suciu, a închis şedinţa şi a convocat de urgenţă Biroul permanent. Simion i-a strigat din sală lui Virgil Popescu că este „un hoţ”. În replică, ministrul i-a transmis să meargă la Putin ca să ieftinească gazul. Liderul grupului AUR a venit şi l-a bruscat pe ministrul Energiei, repetându-i „eşti un hoţ”, moment în care Popescu i-a spus „eşti un prost”.

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunţat, luni seară, că va depune plângere penală în urma incidentului din Parlament, unde a fost agresat de liderul AUR George Simion. "Nu voi alimenta ura cu ură! Dar cred că liderul AUR trebuie să fie sancţionat pentru ceea ce a făcut astăzi", a afirmat el.