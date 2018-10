Ciprian Ciucu a intrat în cursa PNL pentru Bruxelles: „Nu mă visez europarlamentar. Vreau să mă pregătesc pentru campania de la locale din 2020“

„Mi-am depus dosarul pentru a fi pe lista PNL la europarlamentare. O zic din capul locului, nu mă visez europarlamentar, să nu îmi aud vorbe. Eu doar mă vreau pe listă şi atât, indiferent de loc. Acestea fiind zise, sunt dator cu explicaţii, orice candidatură este o afirmaţie, deci trebuie să îmi motivez gestul:

1) Am nevoie ca de aer de experienţă în campanii electorale, din poziţia de candidat. Competenţele de politician/comunicator se perfecţionează dacă sunt exersate. Trebuie să fiu în mijlocul campaniei şi să învăţ cât de mult pot din asta pentru a mă pregăti pentru campania de la locale din 2020;

2) Am un CV şi experienţă care să-mi permită cu lejeritate şi plăcere abordarea temelor europene. Iar intenţia mea, dacă voi fi pe listă, este de a vorbi cu prioritate pe teme europene; Am publicat mai multe studii pe subiecte europene, am fost ani de zile în fruntea unui think-tank cu profil de politici europene;

3) Am nevoie de sprijinul partidului meu, iar gestul de a mă pune pe listă va fi un gest de încredere.

4) În campanie, din această poziţie, voi avea mai mult acces la media.

Altfel, ţinta mea rămâne aceeaşi! Acum voi avea ocazia de a fi evaluat din timp şi de a vedea dacă merit susţinerea şi încrederea voastră“, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Lupi tineri versus dinozauri



Încă din primele săptămâni în care puteau să-şi depună dosarul pentru cursa internă a PNL, nume ca Mircea Hava, Dan Motreanu, Daniel Buda, Marie Jean Marinescu şi Cristian Buşoi s-au înscris în competiţie. Dintre aceştia, ultimii trei sunt deja eurodeputaţi, în timp ce primul e unul dintre cei mai performanţi primari ai PNL, în timp ce al doilea nu are nicio funcţie publică, lucru cauzat de faptul că în ultimii ani a avut probleme penale, dar de curând a fost achitat în primă instanţă.

Apoi, au venit candidaturile lui Crin Antonescu şi Vasile Blaga. Dacă Blaga a revenit după ce a fost achitat în primă instanţă într-un dosar în care era acuzat de trafic de influenţă, Antonescu ar fi făcut pasul spre candidatură din două motive. Primul motiv: soţia sa, europarlamentarul Adina Vălean, nu mai avea şanse să prindă un loc. Al doilea motiv: pentru a asigura o contrapondere la numărul mare de candidaţi veniţi din fostul PDL.

De altfel, surse politice din PNL consideră că Antonescu ar putea fi chiar una dintre variantele de cap de listă, în condiţiile în care acesta are o notorietate mare în raport cu ceilalţi, inclusiv cu preşedintele de partid. Singura problemă ar fi posibilitatea ca Antonescu să fie asociat cu parteneriatul PNL-PSD de pe vremea USL, când Antonescu mergea braţ la braţ cu Liviu Dragnea şi Victor Ponta. Pe de altă parte, Ludovic Orban este încă în dubii dacă să-şi depună sau nu candidatura.