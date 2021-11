Ciprian Ciucu îi cere primarului Clotilde Armand să demostreze că vrea majoritate, „nu doar ţapi ispăşitori pentru lipsa realizărilor”

„Prima responsbilitate politică a unui primar este de a-şi forma şi menţine o majoritate cu care să-şi treacă proiectele! Este prima lecţie pe care eu am învăţat-o de la un coleg primar din PNL, pe care, ştiu, şi dumneavoastră îl respectaţi şi preţuiţi şi îl daţi drept exemplu în mod repetat. Ştiţi bine că intenţia mea, imediat după ca am preluat Preşedinţia Organizaţiei PNL Bucureşti, a fost exact de a salva situaţia de la Sectorul 1, tocmai pentru că am rămas fidel logicii construcţiei politice din 2020. I-am transmis acest lucru lui Vlad Voiculescu, am demarat discuţiile cu Sebastian Burduja şi cu echipa de consilieri locali a PNL Sector 1, pe care a trebui să-i conving să treacă peste atacurile acide pe care le-aţi întins susţinut pe un întreg an de zile. Iniţiativa mea a fost retezată chiar de către dvs. în primele 10 minute ale întâlnii de împăcare pe care am organizat-o şi la care dvs. aţi participat direct, şi nu doar printr-un reprezentat, în urma insistenţei mele”, a scris liderul PNL Bucureşti pe Facebook.