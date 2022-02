Ciolacu: „Cred că starea de alertă nu mai trebuie prelungită. Poate ar trebui să avem o stare de urgenţă pe energie”

„Nu am avut discuţie cu domnul Rafila. Cred că starea de alertă nu mai trebuie prelungită pe teritoriul României. Poate ar fi fost oportun, dacă nu am fi găsit soluţii la criza energetică, să avem o stare de urgenţă pe energie. Nu am avut această discuţie cu premierul, nici cu domnul Rafila. Cred că trebuie să intrăm în aceeaşi logică ca restul Europei”, a declarat Ciolacu, luni.

Întrebat dacă avem aceeaşi rată de vaccinare ca restul ţărilor europene, liderul PSD a transmis: „Nu, dar avem o imunitate, pentru că ne-am îmbolnăvit, mai mare ca restul Europei”.

„În cazul în care nu se găsesc soluţii, logic ar fi fost o stare de urgenţă. Sper să nu ajungem acolo. În starea de urgenţă se suspendă contractele şi atunci ai fi putut să câştigi timp ca să reaşezi piaţa”, a explicat Marcel Ciolacu, precizănd că nu a avut discuţii cu preşedintele Klaus Iohannis pe această temă.