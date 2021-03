Cine este Sergiu Horia Hossu, numit şef al Cancelariei premierului

Fiind funcţie cu rang de ministru, Hossu are toate şansele să-şi consolideze la Cluj poziţia de lider de partid, în alianţa cu USR-ul, mai ales după ce se va definitiva procesul de fuziune dintre cele două formaţiuni politice, potrivit Actualcluj .ro.

Hossu a fost propus pentru această funcţie de liderul PLUS, Dacian Cioloş. Iar conform sursei citate, Hossu ar fi foarte legat şi de Primarul Clujului, Emil Boc, motiv pentru care în strategia formaţiunii politice n-a existat deloc o opoziţie reală la adresa PNL si a primarului liberal.

Sergiu Hossu a absolvit Facultatea de Biologie şi Geologie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi un master în Ştiinţa Mediului în cadrul aceleiaşi universităţi. În 2017, a absolvit cursurile MBA ale Universităţii Hull din Anglia, deţinând o diplomă de Master of Business Administration. A activat în domeniul vânzărilor şi are o experienţă de peste 15 ani în funcţii de conducere, coordonând echipe în companii cunoscute şi apreciate în mediul de afaceri din Cluj-Napoca – AROBS, Rosal, Evozon. Este preşedintele filialei PLUS Cluj şi a fost ales consilier local în Cluj-Napoca la alegerile din septembrie 2020.