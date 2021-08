Cine este senatorul care s-a înscris în cursa pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS, împotriva lui Dan Barna şi Dacian Cioloş

Senatorul s-a prezentat încă de la anunţarea candidaturii sale drept „candidatul membrilor USR PLUS”, argumentând că este nevoie de un „suflu nou” în partid.

„Avem nevoie de o schimbare, avem nevoie de un suflu nou, diferit de cel care a fost în cele două partide până acum, în USR şi PLUS înainte de fuziune. Sunt candidatul membrilor USR şi PLUS. De altfel, nu ar mai trebui să vorbim despre două categorii de membri. Vin din filiala USR Braşov, o filială foarte performantă. Am condus-o mai bine de jumătate din existenţa ei”, a declarat Irineu Darău la anunţarea candidaturii sale.

Atac la Barna şi Cioloş

Senatorul a transmis odată cu înscrierea sa în mod formal în cursa pentru şefia partidului că partidul a pierdut „timp preţios la guvernare”, „sub conducerea unei echipe cu nume liberal, dar cu metehne totalitariste, care a normalizat deficitul de democraţie”.

El este de părere că membrii formaţiunii sunt datori să recupereze „proiectul din mâinile unor găşti acaparatoare, conduse sau girate de Barna şi Cioloş”.

Potrivit paginii Senatului, el are experienţă politică începând din anul 2016, în calitate de membru al filialei jedeţene USR Braşov, devenind din 2018 preşedinte al filialei. De asemea, activitatea sa profesională arată că între anii 2016 – 2020 şi-a desfăşurat activitatea în cadrul SAS ReThink Business Labs (firmă proprie) Nice, Franţa. Între anii 2014-2015 a fost consultant software la Wall Street Systems (Sophia Antipolis, Franţa). El a ocupat aceeaşi poziţie în cadrul Azuriel Technologies (Sophia Antipolis, Franţa) între anii 2011-2014. Între anii 2009 – 2010 a fost programator la ROUTE 66, ocupând aceeaşi funcţie între anii 2007-2009 la Essensys Software şi la Lunatech, între anii 206-2007.

Potrivit unui comunicat de presă transmis, Irineu Darău este Senator de Braşov şi a crescut în Ţara Făgăraşului. Fost olimpic la informatică şi istorie, absolvent de licenţă şi master în informatică la Universitatea din Bucureşti, Irineu are 15 ani de experienţă internaţională în IT şi antreprenoriat, dintre care 10 ani în Franţa.

Sursa citată menţionează şi că senatorul vorbeşte fluent engleză şi franceză şi a urmat, de asemenea, cursuri la Centre international de formation européenne din Nisa. A fost implicat în mai multe proiecte civice, dintre care cele mai importante sunt cele legate de Fundaţia Academia Civică, de Centrul pentru Investigarea Crimelor Comunismului în România şi de Memorialul Sighet.

Potrivit sursei citate, el „este hotărât să participe la schimbarea în bine a României. A construit şi extins USR în Ţara Făgăraşului, iar timp de mai bine de 2 ani a condus filiala judeţeană USR Braşov - una dintre cele mai de performante filiale din ţară”.

El a câştigat anul trecut de pe urma funcţiei de senator 4.242 de lei. Potrivit declaraţiei de avere a senatorului, actualizate în iunie, soţia sa a avut venituri în valoare de 184.048 de lei. Sursa citată mai arată că soţia sa deţine o cotă parte din două terenuri intravilane în judeţul Constanţa, dobândite prin moştenire în 2007. Declaraţia de avere mai menţionează că soţia sa a mai moştenit o cotă parte dintr-un spaţiu comercial tot în 2007, iar în anul 2019 a cumpărat un apartament în Bucureşti.Pe declaraţia de avere mai apare şi un autoturism Ford cumpărat de către soţie în 2008. Senatorul are însă mai multe conturi în lei şi în euro, printre care unul în valoare de 95000 de RON, deschis în 2017, altul în valoare de 4003,60 RON deschis în 2016 şi un alt cont în valoare de 3791,94 RON. În declaraţia sa de avere apare şi suma forfetară destinată cabinetului de senator, în valoare de 48305,41 RON.

Senatorul spune că îşi va da demisia de la şefia partidului după numai doi ani în cazul în care va câştiga

„Dacă sunt ales preşedintele USR PLUS, voi demisiona după doi ani din acest rol şi voi genera noi alegeri: ca punct intermediar, de normalitate, în care ne vom recalibra în funcţie de aşteptările membrilor şi ale votanţilor. Va fi un exerciţiu de asumare şi de responsabilizare, în care membrii USRPLUS vor decide dacă eu sau alt candidat îi reprezintă ca preşedinte”, a mai transmis senatorul.

Senatorul Irineu Darău şi-a depus oficial candidatura la funcţia de preşedinte al USR PLUS. El spune că membrii formaţiunii sunt datori să recupereze partidul „din mâinile unor găşti acaparatoare, conduse sau girate de Barna şi Cioloş”.

Citeşte şi: Jocuri de culise în USR-PLUS. Cum schimbă calculele în partid apariţia Platformei Împreună