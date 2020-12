Barna: Nu ne mai permitem povestea coaliţiilor din cei 30 de ani care au fost doar exerciţii de comunicare

Barna a declarat, miercuri seară, că după zeci de ani în care PSD s-a aflat la conducerea ţării nu mai există timp şi nu mai există răbdare.



“Prin votul parlamentul tocmai am atins obiectivul pe USR în 2016 şi l-a propus, eu în 2017 când am preluat preşedinţia partidului am lansat o platformă USR la guvernare. Iată că astăzi USR-PLUS ajunge la guvernare, votul Parlamentului de astăzi şi majoritatea care a legitimat acest vot confirmă atingerea acestui obiectiv. Continuăm să avem această poziţie de a aducem reformele de care are Românie în realitate pentru că după zeci de ani în care PSD a fost majoritar în conducerea acestei ţări, nu mai există timp şi nu mai există răbdare”, a afirmat Barna.

El a precizat că aproape 70 la sută din programul de guvernare al USR-PLUS se regăseşte în programul de guvernare.

“Aproape 70 la sută din programul de guvernare al USR-PLUS se regăseşte în programul Guvernului şi acesta este un lucru de care suntem mulţumiţi. Următoarea perioadă este critică pentru că într-adevăr trebuie să începem să muncim şi să reuşim să avem acel acord şi acel spirit de colaborare atât de necesar pentru că nu ne mai permitem povestea coaliţiilor din cei 30 de ani care au fost în mare parte, din păcate pentru România, doar exerciţii de comunicare. Ne suflecăm mânecile, ne apucăm de treabă sunt foarte optimist, avem resursa umană valoroasă necesară, lucrurile arată bine pentru următorii ani în România”, a explicat Barna.