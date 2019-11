Barna, despre ancheta Rise Project: M-au sunat PNL-işti să-mi spună că aşa e în politică, cerându-şi, cumva, scuze VIDEO

Barna susţine că a fost sunat de oameni din PNL care i-au explicat că aşa este în campania electorală şi a spus că a observat că partidele ai căror candidaţi au ajuns în turul II sunt mulţumite de rezultatul final.

„Nu ştiu în ce măsură a schimbat ceva ancheta Rise Project, cât a contat în procentele de vot. Nu spun că din cauza aceasta (n-am ajuns în turul II n.r.), doar am constatat că s-a consumat mult efort ca să nu existe deranj în turul II. Acum toată lumea este mulţumită, sper să existe dezbateri, oamenii vor alege varintele de viitor. Ca să fiu şi mai clar: faptul că n-am ajuns în turul II se datorează faptului că n-am ajuns cu mesajul la suficienţi oameni şi asta este şi o vină a mea. Faptul că am fost atacaţi, că am fost atacţi cu minciuni, dar asta este campania electorală în România. Ştiau că nu e nimic rău în activitatea mea anterioară, ştiau de 3 ani că nu este nimic, dar miza a fost să creeze percepţia că sunt toţi la fel, că nu există o clasă politică nouă.

În ancheta Rise, acuzaţiile erau false, subtitlurile alea erau mincinoase. N-a existat nici fraudă, n-a existat nicio corecţie, toate alocările s-au făcut de către Ministerul Fondurilor Europene. Subtitlurile erau de o evidentă rea credinţă, inclusiv de la Minister s-a spus că n-a existat un conflict de interese. Evident, mesajul ăsta n-a mai fost rostogolit pentru că nu ajuta cauza, dar asta este campania electorală, acestea sunt vechile partide, aşa funcţionează. Adică, ce să spun că m-au sunat PNL-işti să-mi spună: asta este, aşa e în politică, obişnuieşte-te, adică, cumva cerându-şi scuze.

Acel material a contat în rezultatul final, că a fost comandat este declaraţia ta (Dragoş Pătraru n.r.), eu n-am ce să comentez pentru că nu am dovezi. Nu pozez într-o victimă, doar constat că s-au aliniat foarte multe energii pentru a nu ajunge în turul II”, a spus Dan Barna la „Cafeneaua Naţiei“, de la Prima TV, potrivit stiripesurse.ro.





Liderul USR şi-a exprimat nemulţumirea faţă de alegerile pe care le-au făcut românii la urne, pozând într-un „erou eşuat“, aşa cum a remarcat Dragoş Pătraru.

„E vina mea că nu am reuşit să-i conving pe români, nu am reuşit să transmit mesajul. E vorba de ce părţi din Românie sunt mai numeroase. Deocamdată e mai numeroasă cea care îi preferă pe Klaus Iohannis şi pe Viorica Dăncilă. România e într-o logică PSD-PNL. Oamenii aşteaptă de la noi să fim zei şi spun că nu suntem perfecţi. Dar suntem oameni, nu suntem perfecţi, am părul alb de la sacrificiu. Odată ne ataca clasa politică, e ok, nu mă plâng că am fost atacat de televiziuni pe burtiere. Eu spun de cei care zic că «sunt cel mai mare susţinător» , dar mă toacă toată campanea. Schizofrenia asta de reacţie...a contribuit la asta, să nu ajung în turul II“, a mai spus Barna.