Au început epurările în USR. Un candidat la parlamentare a fost executat pentru delict de opinie

„De reţinut faptul că, raportat la materialul probator administrat în prezenta cauză, prin semnarea unei scrisori publice, scrisoare care a şi fost prezentată în cadrul presei naţionale, alături de alte persoane, candidatul Vlad-Mihai Teohari, pe de o parte a criticat o decizie internă USR, iar pe de altă parte a manifestat o poziţie publică, tocmai în contra unei decizii interne.

Mai reţine Comisia şi aceea că respectiva decizie de BN (excluderea Olimpiei Ardelean), nu era o decizie definitivă, aceasta fiind supusă arbitrajului intern. Candidatul Vlad-Mihai Teohari, nu doar că a criticat astfel o decizie internă, dar în mod indirect această acţiune a dânsului poate fi reţinută şi ca un element de presiune asupra Comisiei Naţionale de Arbitraj a USR înspre o anume direcţie de soluţionare a cauzei.”, se arată în decizie Comisiei de arbitraj a USR.

Ea se întreabă dacă vor fi invalidaţi toţi semnatarii scrisorii în care erau semnalate nereguli în USR, precizând că ”sunt nume ca Ştefănuţă, Ciceală, Presadă, Vlad Alexandrescu, Goţiu, Dobrev, Seidler, Tudor Benga, Prisnel, Stelian Ion, Andrei Macsut”.

Mihai Martin reclamă pe Facebook că a comentat decizia pe grupul intern al partidului, dar acesta i-a fost sters. Îl postează din nou pe propria pagină şi îşi anunţă demisia.

„Salutare! Cum am mai spus-o, îmi place să nu intru în conflict cu propria conştiinţă. Acum puţin timp, am citit pe pagina USRPLUS - Revoluţia bunei guvernări, despre decizia luată in această seară de Biroul Naţional de invalidare a candidaturii la alegerile parlamentare a lui Vlad Teohari, care câştigase detaşat alegerile interne in cadrul USR Diaspora, pe motiv că a semnat în decembrie o scrisoare prin care mulţi membri USR nu susţineau excluderea din partid a lui Oli Ardelean, raportor de integritate. Asta înseamnă că vor fi invalidaţi şi alţi semnatari, care vor câştiga alegerile interne, Echipa Barna continuându-şi astfel, din păcate, acţiunile ce au dus USR la scorul mic pe care îl are acum. Comentariul pe care l-am făcut la respectiva postare, mi-a fost şters, l-am mai pus odată şi mi-a fost “limitat temporar de către un administrator dreptul de a comenta pe pagină”. Prin urmare, las aici comentariul şi îmi anunţ demisia din USR. Să fim sănătoşi, dacă se poate şi la cap!”, a scris el.

În 28 septembrie, Vlad Teohari scria pe Facebook: ”Vă mulţumesc pentru încredere! S-au încheiat alegerile interne pentru Parlamentul României în USRPLUS Diaspora, unde am reuşit să câştig încrederea colegilor. Este o adevarată onoare să am şansa să vă reprezint. Îmi doresc să mulţumesc echipei de campanie care şi-a investit timpul într-un mod atât de generos şi să felicit comisia organizatorică, precum şi pe toţi candidaţii.”