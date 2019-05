ANALIZĂ Cele 7 mize ale votului de duminică

1.Cât a scăzut PSD?

Intrat la guvernare cu un scor istoric (46%), partidul condus de Liviu Dragnea vine în faţa electoratului după doi ani şi jumătate de guvernare cu scandal. Pe de o parte, PSD a majorat salarii, a recalculat pensii, o oferit reduceri de taxe pentru fermieri şi gratuităţi pentru studenţi. Pe de altă parte, creşterea inflaţiei a anulat măsurile cu impact social. „Eu am cuponul de pensii al lui tata şi factura lui la gaze. Majorarea pensiei nu acoperă majorarea facturii. Nu vorbesc cu cât s-au scumpit carnea, pâinea, motorina“, a spus fostul premier PSD Mihai Tudose la „Adevarul Live“. În plus, PSD a provocat proteste masive de stradă ca urmare a asaltului continuu la Justiţie, cu scopul de a-l salva pe Liviu Dragnea de problemele penale. Astfel, liderii social-democraţi au ajuns să fie huiduţi chiar şi în fiefurile tradiţionale – Moldova şi Oltenia. Rezultatul votului de duminică ar putea însemna sfârşitul erei Dragnea. În cazul în care PSD va coborî sub pragul psihologic de 30%, mai mulţi lideri cu greutate, printre care Paul Stănescu, Lia Olguţa Vasilescu şi Marian Oprişan, vor încerca să-l debarce pe Dragnea. Un scor de peste 30% va fi fluturat ca o victorie de actualul lider, care va pune scăderea de 15% pe seama luptei cu statul paralel, susţin surse din conducerea partidului pentru „Adevărul”.

2.Cât a crescut PNL?

Marii învinşi din 2016, liberalii sunt principala ameninţare pentru PSD. Potrivit unui sondaj intern, o mobilizare de peste 40% la urne ar duce PNL pe primul loc la alegerile europarlamentare, cu un scor ce bate spre de 30%. Liberalii se bazează pe armata de primari, dar şi pe imaginea lui Rareş Bogdan, unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai guvernării PSD. În cazul în care învinge PSD, partidul condus de Ludovic Orban va forţa intrarea la guvernare. „Algerile de duminică echivalează cu o moţiune de cenzură împotriva Guvernului“, a spus Orban la Adevărul Live. O victorie a PNL ar rezolva şi problema candidatului dreptei la alegerile prezidenţiale. Numele său: Klaus Iohannis. Un scor de sub 25% ar deschide din nou lupta pentru putere în partid.

3.Alianţa USR-PLUS dă cu minus?

Creată cu scopul de a depăşi pragul de 20%, ba chiar de a sufla în ceafa PNL, Alianţa 2020 a fost măcinată de scandaluri interne şi a mai pierdut din turaţie. Un rezultat mai mic de 15% ar provoca separarea celor două partide, pe când un scor apropiat de 20% ar cimenta alianţa pentru alegerile prezidenţiale din toamnă, cu Dacian Cioloş candidat comun împotriva lui Klaus Iohannis. Un rezultat bun al USR-PLUS combinat cu un rezultat bun al PNL ar duce la un pol consistent de dreapta, favorit pentru alegerile locale şi parlamentare de anul viitor. Strict din perspectiva Alianţei 2020, un scor bun al USR-PLUS venit pe fondul unui scor slab al PNL i-ar propulsa pe Dacian Cioloş şi Dan Barna ca lideri ai Opoziţiei.

4.Cât de puternic e Victor Ponta fără PSD?

ProRomânia poate fi cheia viitoarei majorităţi parlamentare. Un scor de minim 10% obţinut duminică, coroborat cu o înfrângere de răsunet a PSD, ar duce la o plecare masivă a senatorilor şi deputaţilor social-democraţi către partidul lui Ponta, înainte ca barca mânuită de Liviu Dragnea să se scufunde. Astfel, ProRomânia ar deveni decisiv pentru trântirea Guvernului Dăncilă şi ar dicta negocierile pentru formarea unui nou Executiv.

5.Mai e Traian Băsescu locomotivă de partid?

Întors într-un partid aflat în descompunere, fostul şef al statului încearcă să reactiveze o parte a electoratului fidel, astfel încât să salte PMP peste pragul electoral. Partidul se bazează pe câţiva primari, o mână de parlamentari, dar mai ales pe nostalgia provocată de Băsescu în rândul votanţilor.

6.Bifează UDMR o ruşine istorică?

E pentru prima dată când formaţiunea maghiară tremură pentru pragul electoral, susţin surse din UDMR pentru „Adevărul“. Motivul: alianţa cu PSD, dar mai ales cârdăşia personală dintre Kelemen Hunor şi Liviu Dragnea, detestat pentru asaltul la Justiţie. Senatorii şi deputaţi maghiari au votat în Parlament cot las cot cu PSD modificarea legilor Justiţiei şi a Codurilor penale, în interesul lui Dragnea. De altfel, ca un gest disperat, Kelemen Hunor a denunţat protocolul de colaborare cu PSD, joi, cu trei zile înainte de alegeri, tocmai pentru a mai îndulci imaginea partidului în rândul votanţilor maghiari. Ar fi pentru prima dată când UDMR nu reuşeşte să atingă 5% în ultimii 29 de ani.

7.Cât contează, cu adevărat, Justiţia?

Pe lângă alegerile europarlamentare, duminică e programat şi referendumul pe Justiţie declanşat de preşedintele Klaus Iohannis. Deşi în mediul online mesajele anticorupţie strâng sute de mii de like-uri, sondajele arată că la firul ierbii tronează indiferenţa. Singurul partid care a făcut campanie pentru referendum a fost PNL, obligat de relaţia cu Klaus Iohannis. Şi votanţii USR-PLUS sunt de partea Justiţiei. În schimb, liderii PSD din teritoriu le-au cerut primarilor să boicoteze consultarea populară. Dacă refrendumul trece, baronii cu probleme penale îşi pot lua adio de la amnistie, graţiere sau relaxarea legislaţiei penale. În caz contrar, PSD va căpăta muniţie în războiul cu statul de drept. Potrivit sondajelor PNL, validarea referendumului e pe muchie de cuţit. Miza va fi atingerea pragului de prezenţă (30%), căci răspunsul va fi covârşitor în favoarea Justiţiei. „Dacă nu trece referendumul, cei de la putere ar înţelege că e liber la furat în ţara asta. Nu cred că românii acceptă să fie conduşi de hoţi“, a spus Ludovic Orban la Adevărul Live.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: