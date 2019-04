Adevărul Live. Sebastian Burduja: PNL a fost corect în relaţia cu USR-PLUS. Din partea cealaltă am văzut nişte posibile erori de comunicare

Rămâi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Cum s-a ajuns la alianţa cu PNL?

Eu am numit acest lucru cea mai mare alianţă politică făcută între un partid şi o organizaţie. PNL e un partid mare, cu structuri locale, iar noi suntem o organizaţie tânără. E un mariaj foarte bun, între un partid matur, singurul partid care poate bate PSD, şi o formaţiune de cadre şcolită în străinătate.

De ce nu v-aţi dus către USR-PLUS?

E o provocare. Ne-am asumat public că nu vom ataca USR-PLUS. Avem un caz de un om care a fost în PLUS, fiind apropiat de Dacian Cioloş, iar ieri a venit în PNL: e vorba de Raul Pătraşcu de la Timis. Actuala echipă a PNL ne-a arătat consecvenţă şi faptul că vor soluţii pentru România.

PNL se duce spre o zonă conservatoare. Dvs. veniţi din zona tradiţional liberală sau conservatoare?

Noi avem oameni din toate curentele. Sunt progresişti ca Ovidiu Raeţchi sau mai conservatori ca Robert Sighiartău.

V-a oferit vreo funcţie Ludovic Orban?

Nu! Dovadă e că nu sunt pe nicio listă. Nu-mi place ideea de autosuficienţă, nu-mi place faptul că unii au monopol pe ceea ce înseamnă oameni corecţi şi cinstiţi. Avem doar nişte funcţii care revin din fuziune, cum e cea de vicepreşedinte.

Cum aduceţi la vot electoratul tânăr?

PNL a livrat, are rezultate. Şi la nivel european, dar şi la nivelul primarilor. Unul din motivele principale pentru care am ales PNL e că am văzut primari care au făcut ceva pentru oamenii lor. Să ai un Bolojan la Oradea, un Hava la Alba şi sunt şi alte exemple.

Cum vedeţi relaţia cu USR şi PLUS?

PNL a fost corect. Nu a atacat posibili parteneri de guvernare. Din partea cealaltă, poate din oportunism sau din eroare de comunicare, pentru că în loc să se ocupe de PSD şi guvernare, au fost alte mesaje.

Ce scor îşi propune PNL la europarlamentare?

Primul scor din România. Sondajele îl dau pe PNL cel mai mare partid. Dacă ne gândim la seara de 26 mai şi vedem pe primul loc PNL, apoi PSD, acesta e sfârşitul epocii Dragnea.

