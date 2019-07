INTERVIU Soprana Felicia Filip despre Festivalul Enescu pentru copii: „Pentru noi nu există decât spectatori, copiii fiind spectatori mai exigenţi“

Concertele din Festivalul Enescu vor fi prezentate de artiştii Operei Comice într-o variantă condensată, cu o durată considerată ideală pentru a menţine atenţia copiilor, de maxim 30 de minute, păstrând în acelaşi timp elementele centrale ale pieselor. La finalul fiecărei reprezentaţii, concertele vor fi explicate pe larg într-o sesiune educativă susţinută de muzicienii Operei Comice pentru Copii. Astfel, copiii, cu vârste între 3 şi 12 ani, vor putea intra şi ei, alături de adulţi, în lumea fascinantă a celui mai mare eveniment cultural internaţional organizat în România.

Cum s-a născut ideea de a organiza un mini-festival Enescu?

Activitatea Operei Comice pentru Copii s-a amplificat în ultimii aniexponenţial, la fel şi calitatea spectacolelor sale. Alături de acest salt impresionant a crescut şi „calitatea” spectatorilor, s-a dezvoltat percepţia lor asupra fenomenului muzical. Într-un amplu program de perspectivă am diversificat repertoriul abordat, prezentând opusuri din diverse perioade de creaţie, ajungând astăzi să „ne întâlnim” frecvent cu Bach, Mozart, Rossini, Donizetti, Ceaikovski, Prokofiev, Johan Strauss, Ciprian Porumbescu, Cornel Trăilescu sau Dan Dediu. Şi toate acestea prin spectacole susţinute în cele trei săli ale noastre, dar şi în deplasări, prin ateliere de creaţie sau prin Festivalurile pe care le organizăm de mai mult timp. Pregătindu-ne astfel spectatorii de toate vârstele ne-am propus să atingem un plan superior de înţelegere, dar şi de exigenţă. Astfel, pentru prima oară în cadrul Festivalului, cu două ediţii în urmă,în anul 2015, s-a prezentat un spectacol pentru copii. Opera Comică pentru Copii a montat un titlu de mare anvergură, „Munchausen”, de Dan Dediu. Succesul repurtat ne-a dat curaj.

În acest context ne-am decis să organizăm un mini-festival în timpul ediţiei din acest an a marii noastre întâlniri artistice, Festivalul Internaţional George Enescu, una dintre cele mai importante manifestări muzicale ale lumii.

Aţi început deja pregătirea acestei producţii? Cum aţi selectat piesele din Festivalul mare, cum arată echipa cu care lucraţi această ”transpunere” în limbajul copiilor a concertelor din festival?

Pregătirile sunt în toi. Când ne apucăm de treabă, o facem cu toată priceperea noastră, dar şi cu o mare bucurie. Am selectat piesele din Festival cu cel mai mare impact asupra tinerilor spectatori. Dacă veţi urmări programul pe care îl propunem, veţi constata cât este de atractiv dar şi îndrăzneţ, îndrăgit de melomanii de toate vârstele. Cine nu se lasă cucerit de Sonata Lunii, de Simfonia a V-a supranumită „a Destinului”, de Für Elise, toate de Beethoven, de Bolero-ul lui Ravel, Aria Reginei Nopţii, din Flautul Fermecat sau de Rapsodiile Nr.1 şi Nr.3, de George Enescu? Aşa-i că v-am trezit interesul şi dumneavoastră? Tot cu bucurie s-au implicat şi se implică toţi membrii colectivelor noastre, fie că e vorba de dirijori, orchestră, solişti, pianişti, de tehnicieni, specialişti PR...

Concret, cum se va desfăşura această experienţă festivalieră pentru copii?

Mini-festivalul nostru se va desfăşura în cele patru weekend-uri cuprinse în manifestarea mare, adică Festivalul Enescu, pe 31 august şi 1 septembrie, 7 şi 8 septembrie, 14 şi 15 septembrie şi 21, 21 septembrie. Vom prezenta lucrări atractive din respectivul final de săptămână. Sunt sigură că mulţi melomani îşi vor încărca dimineaţa bateriile la Opera Comică pentru Copii, iar seara vor percepe altfel programul prezentat. Dacă veţi urmări povestea manifestărilor noastre, veţi constata că, alături de valoroşii artişti ai Operei Comice pentru Copii, vom invita nume sonore, interpreţi celebri de pe multe meridiane. Ei vor aduce o strălucire în plus, vor găsi, sunt sigură, un drum mai direct către mintea şi sufletul tinerilor spectatori.

Aţi pregătit ceva special şi pentru părinţi? Credeţi că această experienţă, de a reasculta concertele din festival alături de copii, îi va face să privească compoziţiile dintr-o nouă perspectivă?

Pentru noi nu există decât spectatori, copiii fiind ”doar” spectatori mai exigenţi...! Dacă lor le place, sigur şi părinţilor le va plăcea. Aşa gândim toate spectacolele, concertele şi recitalurile noastre. Astfel a crescut şi exigenţa tinerilor, aşa avem şi spectatori maturi care vin, uneori, singuri în sălile noastre. Apoi vor fi şi agreabile explicaţii purtate cu zâmbetul pe buze, într-o manieră interactivă, susţinute de specialişti avizaţi şi cu mult farmec.

Ce avantaje aduce expunerea copiilor la vârste fragede la muzica clasică?

Dintotdeauna s-a vorbit despre influenţa muzicii în dezvoltarea intelectuală a copilului. În ultimul timp, cercetările în acest domeniu s-au amplificat. „Muzicoterapia şi Meloterapia” au devenit redutabile ramuri ale psihologiei.

În afara efectului de liniştire, de relaxare s-au descoperit noi şi importante influenţe asupra celui mic: se potenţează ritmul şi calitatea învăţării, s-a descoperit „efectul Mozart” ce demonstrează ştiinţific impactul muzicii asupra capacităţii cognitive a celui tânăr. Ascultând muzică de calitate vom avea copii mult mai sănătoşi şi mai echilibraţi. Atenţie, am spus muzică DE CALITATE!

Dumneavoastră la ce vârstă făcut cunoştinţă cu muzica clasică? Ce v-a atras?

Am ascultat muzică de când mă ştiu. Părinţii ne puneau, mie şi fraţilor mei, muzică tot timpul la radio. Încă din clasele primare am început studiul viorii, pe care l-am continuat până la examenul de bacalaureat. Apoi am urmat cursurile Universităţii Naţionale de Muzică la canto şi, de atunci, tot cânt… Apropo de studiul unui instrument, tot descoperiri recente au demonstrat că un copil care cântă la un instrument îşi dezvoltă mai mult şi mai rapid funcţiile cognitive şi locomotorii. În plus, va deveni, cu timpul, un meloman avizat.

Din extinsul repertoriu pe care îl aveţi la Opera Comică pentru Copii, care sunt compozitorii la care copiii răspund cel mai bine?

Am observat cum copiii reacţionează la marea muzică, la Bach şi Mozart, la Donizetti, dar şi la Ceaikovski, Prokofiev sau Johan Strauss. Este adevărat că şi „vehiculul” nostru de comunicare, adică spectacolul, înlesneşte drumul spre mintea şi sufletul lor. Tehnica de scenă de ultimă generaţie, decoruri şi costume moderne, de calitate, dar mai ales artiştii de excepţie sunt atuurile noastre importante în acest sens.

Ediţia din 2019 este cea mai extinsă ediţie din istoria Festivalului Enescu, geografic, dar şi din punct de vedere al vârstelor participanţilor, al diversităţii experienţelor propuse, abordărilor etc. Cum apreciaţi evoluţia Festivalului George Enescu în ultimii ani?

Festivalul George Enescu a ajuns, aşa cum aminteam, un fenomen planetar. Încă de la prima sa ediţie, s-a impus prin evenimente de excepţie cum ar fi premiera operei Oedip, dar şi prin participarea unor titanica Yehudi Menuhin şi David Oistrach. Cu precădere, după Revoluţie, ediţie de ediţie, el a crescut valoric, calitatea invitaţilor a fost mereu impresionantă. Practic, toate marile orchestre ale lumii au cântat la Bucureşti, alături de dirijori legendari şi mari interpreţi. Această ediţie pare să le depăşească pe toate celelalte. Organizatorii Festivalului merită toată recunoştinţa melomanilor, conferind României statutul de redutabilă forţă culturală.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: