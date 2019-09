INTERVIU Dirijorul Christian Badea: Festivalul George Enescu rivalizează cu Festivalurile de la Salzburg şi Lucerna, în multe privinţe fiind chiar mai bun

Interviu realizat de Maria Capelos

De câţiva ani Christian Badea este prezent din ce în ce mai des pe scenele româneşti, fie ca regzior al unor acte din opera ”Parsifal” de Wagner, fie în calitate de dirijor al unor concerte de excepţie la Filarmonica "George Enescu:, fie în ipostaza de consilier artistic al instituţiei. În interviul pentru pe care îl dirijează în această ediţie a Festivalului ”George Enescu”, dar şi despre ce înseamnă acest festival pentru România.

Adevărul: Joi, dirijaţi un concert în Festivalul ”George Enescu”, la pupitrul Orchestrei Filarmonicii din Sankt Petersburg? Aţi mai colaborat cu această orchestră? Ce ne puteţi spune despre acest concert de la Sala Palatului?

Cu mare plăcere revăd Orchestra Filarmonicii din Sankt Petersburg, pentru care am o mare afinitate. În sensul că, eu fiind violonist de meserie, am fost plăcut impresionat şi emoţionat de sunetul pe care ei îl produc. Este un sunet care este flexibil şi expresiv şi care vine de undeva din vechea tradiţie rusească. A fost o experienţă foarte plăcută colaborarea cu ei, când am făcut împreună, acum vreo câţiva ani, la Sankt Petersburg, Simfonia nr. 2 de Rahmaninov. Atunci a a avut loc prima întâlnire şi de atunci m-am simţit foarte aproape de modul în care ei fac muzică. Este o orchestră de mare tradiţie, o orchestră construită de un mare dirijor, Yevgeny Mravinsky, dirijor al secolului trecut, una dintre cele mai importante personalităţi ale vieţii muzicale ale secolul 20. Este o orchestră care, după cum se ştie, a făcut foarte, foarte multe premiere ale lucrărilor lui Şostakovici.

Este o bucurie să pot lucra cu Orchestra Filarmonicii din Sankt Peterburg. Bineînţeles, acum facem altceva, facem Simfonia a IX-a în mi minor op. 95, „Din lumea nouă”, de Antonin Dvorak, dar facem şi Concertul nr. 1 de Şostakovici, care a fost cântat în premieră cu David Oistrah în 1955. Vorbim de istoria vie a muzicii clasice.

Ce ne puteţi spune despre violonistul Vadim Repin? Cum i-aţi caracteriza virtuozitatea?

Apoi, sunt foarte, foarte bucuros să-l am ca partener pe Vadim Repin, care este dintre marii violonişti ai epocii noastre şi care, în privinţa concertului de Şostakovici, nu cred că are rivali, deci este un solist ideal pentru acest concert. La începutul concertului de azi vom cânta o piesă de George Enescu, poate mai puţin cunoscută, dar care este foarte frumoasă. Este vorba despre poemul „Isis”, o piesă rapsodică. A fost reconstruită şi orchestrată de Pascal Bentoiu şi, în afară de orchestră, are şi un cor de femei care intervine spre sfârşit, ce face parte din Corul Radio, sub bagheta dirijorului Ciprian Ţuţu. Va fi un concert interesant, un concert frumos, care cred că va plăcea publicului, iar pentru pentru mine va fi o experienţă muzicală deosebit deoarece, în afară de faptul că există trei stiluri muzicale diferite, mă reîntâlnesc cu această orchestră care îmi place foarte mult.

Cum vi se pare această ediţie a Festivalului ”George Enescu”, în ansamblu?

Festivalului ”George Enescu”, după părerea mea, a crescut extraordinar, enorm, aş putea spune. Festivalul ”George Enescu” în acest moment, fără ca să fac complimente sau să vorbesc dintr-un punct de vedere subiectiv românesc şi patriotic, ci din punct de vedere obiectiv, rivalizează pe primul loc cu Festivalul de la Salzburg şi Lucerna, în multe privinţe fiind chiar mai bun. Bineînţeles, ar fi fost grozav dacă am fi avut producţia Oedipe a lui Enescu, pe care a avut-o Salzburg anul acesta, dacă am fi avut această producţie sau o altă producţie Oedipe, care mi se par absolut necesar. Atunci aş putea spune că, în orice caz, este Festivalul numărul unu în lume de muzică clasică. În nici un alt loc nu se întâlnesc atâţi artişti importanţi, atâtea orchestre importante, proiecte impresionante şi stiluri diverse, de la baroc la contemporan. Când ne gândim numai că anul acesta avem ”Moses şi Aron”, Honecker, opere baroce....

Am avut câteva premiere importante în Festival.

Sunt premiere doar pentru România. România e în urmă cu aceste lucruri. Ce vreau să spun este că e foarte important că avem în repertoriu Honegger, Schoenberg, Britten, în afară de clasicii Beethoven, Brahms şi aşa mai departe. Putem spune că varietatea este absolut extraordinară.

Iar în ceea ce priveşte muzicienii, sunt prezenţi cei mai buni muzicieni, cele mai bune orchestre, Filarmonica din Berlin, Concertgebouw, Dresden Stats Kapelle. Toată lumea vine la Bucureşti. Astfel, Festivalul ”George Enescu” este unul de mare importanţă, excepţional, consider, şi cred că directorul festivalului, Mihai Constantinescu, cu foarte multă îndârjire şi cu foarte, foarte multă răbdare, a construit acest festival transformându-l într-un eveniment de anvergură.

Singurul lucru care lipseşte încă este o sală şi aceasta este încă o deficienţă a politicilor existente, a politicienilor care vin şi pleacă de la putere. Sunt orăşele mici în Spania care au săli de concerte superbe, iar Bucureştiul nu a fost capabil, în douăzeci şi ceva de ani de Festival Enescu, să construiască o sală de concert onorabilă. Sunt nişte lucruri axiomatice. Nu poţi să lucrezi în situaţii în care cultura e o mândrie şi Festivalul ”George Enescu” este o carte de vizită de excepţie pentru ţară şi pentru Bucureşti, într-o sală care nu a fost făcută pentru muzică, ci pentru a face congrese. Bine, există Ateneul Român, care este o sala foarte frumoasă, cu adevărat minunată, dar aceasta are doar 700 de locuri şi nu se potriveşte la tot ce se face în Festival. Mai există şi Sala Radio, dar aceste săli nu sunt suficiente. Trebuie neapărat să avem o sală de concerte decentă, ca acelea care există peste tot în lume.

FESTIVAL ENESCU

MARI ORCHESTRE ALE LUMII

Joi 19 septembrie, ora 19.30

Sala Palatului

ORCHESTRA FILARMONICĂ DIN SANKT PETERSBURG

CORUL ACADEMIC AL RADIODIFUZIUNII ROMÂNE

CHRISTIAN BADEA dirijor

CIPRIAN ŢUŢU dirijorul corului

VADIM REPIN vioară

George Enescu – Poemul vocal-simfonic „Isis” (1923, finalizat postum de Pascal Bentoiu)

Dmitri Şostakovici – Concertul nr. 1 în la minor, pentru vioară şi orchestră, op. 77

Antonín Dvořák – Simfonia a IX-a în mi minor, op. 95, „Din lumea nouă”

Va conduce, pe 3 octombrie, concertul de deschidere a stagiunii Filarmonicii "George Enescu" de la Ateneu

Dedicat în egală măsură muzicii simfonice şi operei, Christian Badea, consilier artistic şi prim-dirijor al Filarmonicii „George Enescu”, va deschide, la Ateneul Român, stagiunea instituţiei pe 3 şi 4 octombrie. În program: Concertul în la minor pentru vioară şi orchestră, op. 53 de Antonin Dvorak şi cu Simfonia nr. 1, în do minir, op.68, de Johannes Brahms. Solist va fi violonistul Liviu Prunaru.

Christian Badea a concertat pe toate continentele şi în cele mai importante săli şi teatre de operă, printre care Metropolitan Opera (New York), Opera de Stat (Viena), Royal Opera (Londra), Carnegie Hall (New York), Suntory Hall (Tokio), Concertgebouw (Amsterdam). Cariera sa este marcată de colaborări importante cu artişti de referinţă ai timpului nostru - Leonard Bernstein, Mstislav Rostropovici, Placido Domingo, Renée Fleming, Natalie Dessay, Thomas Hampson. Sub semnul Leonard Bernstein 100, centenarul naşterii artistului a fost sărbătorit la Filarmonica „George Enescu”, ultimele două concerte simfonice ale stagiunii trecute fiindu-i dedicate de maestrul Christian Badea - unul dintre discipolii cei mai de seamă ai faimosului compozitor, dirijor, pianist şi pedagog american.

Christian Badea a condus orchestre de prim rang ale lumii, printre care se numără Royal Philharmonic şi BBC Symphony (Londra), Filarmonica din Sankt Petersburg, Filarmonica Cehă, Amsterdam Philharmonic, Orchestre Philharmonique de Radio France, Accademia di Santa Cecilia Orchestra (Roma), RAI Orchestra Montreal Symphony, Filarmonica din Tokio, Pittsburg Symphony (Torino). La Metropolitan Opera din New York a dirijat peste 160 de spectacole într-un repertoriu vast şi variat.

În 2012, Christian Badea a devenit dirijorul principal al Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti şi, în acelaşi an, a înfiinţat Fundaţia Română pentru Excelenţă în Muzică, dedicată realizarii unor proiecte artistice de cea mai înaltă valoare artistică internationala şi susţinerii dezvoltării artistice a celor mai talentati tineri muzicieni din România şi din alte ţări europene. Printre proiectele realizate de Fundaţie se numără Festivalul Internaţional de Muzică Sibiu-Hermannstadt din 2014, „Proiectul Parsifal la Ateneu“, prezentat în 2015 şi în 2016 şi ciclul „Mari Concerte al Centenarului României“, în colaborare cu Filarmonica „George Enescu“, în toamna anului 2018.

Dupa un succes răsunător la debutul său cu opera „Andrea Chenier“, la Teatro Colon din Buenos Aires, Christian Badea a fost imediat invitat să se reîntoarcă în 2019, pentru o nouă montare a operei „Turandot“.Parteneriatul său artistic cu Opera din Sydney, început în anul 2011, continuă cu angajamente până în stagiunea 2020- 2021.

Textul de prezentare al concertului din 19 septembrie al Orchestrei din Sankt Peterburg, realizat de muzicologul Mihai Cojocaru:

