Viorica Dăncilă, despre recursul compensatoriu: O decizie neinspirată. Mâine mă voi întâlni cu ministrul Toader

Ministrul Justiţiei Tudorel Toader a afirmat marţi referitor la legea privind recursul compensatoriu că, la vremea respectivă, CSM a considerat că pentru a fi efective, cele 3 zile pot fi considerate ca fiind efectiv executate, în locul unui beneficiu la liberarea condiţionată, propunerea fiind însuşită de Senat. Camera Deputaţilor a înlocuit însă cele 3 zile cu 6 şi a extins beneficiul şi pentru alte criterii, MJ nefiind de acord cu modificările.



Fostul ministru al Justiţiei, Raluca Prună, l-a criticat pe Tudorel Toader, susţinând că acesta joacă rolul de figurant în guvernul PSD - ALDE, în condiţiile în care nu îşi asumă responsabilitatea pentru forma finală în care a fost adoptat recursul compensatoriu.





"Adrian Baboi pune punctul pe i: responsabilitatea pentru legea recursului compensatoriu asa cum a fost adoptata este in Parlament. Efectele pe care le vedem sunt consecinta unor amendamente facute in Comisia Juridica din Camera. Uitati-va bine la poze, pentru ca responsabilitatile sunt ale unor deputati care au nume, prenume si chipuri. Si care lucreaza pe banii nostri.





Iar daca unui domn pe nume Toader care se poarta ca figurant in guvernul PSD/ALDE nu ii place ce a iesit, propun sa devina Ministru al Justiţiei si sa isi asume responsabilitatea acestei demnitati extraordinare. Sa propuna proiecte, sa se bata (in argumente) in Parlament pentru ele. Greu, stiu...", scrie Raluca Pruna pe Facebook.