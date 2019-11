Vîntu reclamă din închisoare: „Ofiţerul de serviciu al Penitenciarului a întrerupt transmisia conferinţei de presă susţinute de Iohannis”

Sorin Ovidiu Vîntu este supărat pentru că nu a fost lăsat să se uite la TV în momentul conferinţei de presă susţinută miercuri seara de către preşedintele Iohannis.

Din această cauză, fostul om de afaceri solicită ministrului Justiţiei să dea o dispoziţie ca atunci când se transmit evenimente politice importante, programele TV să nu mai poate fi întrerupte în închisoare

„De votat, tot nu-i votez!

Am urmărit de la orele 18 până la orele 19 conferinţa de presă susţinută de Iohannis. Din păcate, la orele 19, ofiţerul de serviciu al Penitenciarului a întrerupt transmisia prin cablu, considerând că respectivul eveniment este lipsit de importanţă, iar dreptul oricărui individ la informare este un moft care nu trebuie băgat în seamă. Până la ora la care am putut viziona respectivă conferinţa de presă, recunosc faptul că am fost şocat de prestaţia excelentă a dlui Iohannis. Exceptând repetitivitatea plicticoasă a temei anti PSD, răspunsurile acestuia au fost logice, coerente şi pe alocuri chiar substanţiale şi a reuşit cu destulă îndemânare să intre neobservat în zona sloganurilor atunci când a fost întrebat despre abuzurile comise de securişti şi justiţie sau să paseze întrebările către alte zone de responsabilitate.

P.S. solicit public domnului Minstru al Justiţiei ca pe perioada derulării unor evenimente politice de mare însemnătate, să dea dispoziţie ca programele TV să nu mai fie întrerupte. Prin aceste întreruperi se încalcă în mod clar prevederea constituţională care prevede dreptul oricărui individ la libera informare şi obligaţia statului de-a i-l garanta.

Cum mama dracului îmi dai voie să votez, chiar mă îndemni s-o fac, dacă îmi anulezi dreptul să mă informez?

P.P.S. Indiferent de impresia pe care mi a provacat-o ceea ce am vazut din aceasta dezbatere, atitudinea mea despre domnul Iohannis rămâne neschimbată. Detest sa fie presedintele tarii mele”, a scris Vîntu pe pagina sa de Facebook.