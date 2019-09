Sorina, la două luni după ce a ajuns în SUA: ore de pian, gimnastică şi înot. „Nu şi-a manifestat niciodată dorinţa să ia legătura cu familia Şaramet”

Potrivit lui Gabriel Săcărin, Sorina pare să fi trecut peste problemele din România după ce familia asistentei maternale a refuzat să o predea părinţilor, iar procurorul general a pus presiuni pentru a o împiedica să iasă din ţară.

Tatăl Sorinei spune că fetiţa se înţelege bine cu fraţii ei, dar şi că se simte în sfârşit într-o familie.

„Pe 21 septembrie se vor împlini 2 luni. Sorina face foarte bine. Este iubită aici, ea ne iubeşte pe noi, îşi iubeşte fraţii, o iubeşte mai ales pe Ramona. Toată ziua e în braţele ei şi îi lasă peste tot prin casa scrisorile sau îi scrie pe bucăţele de lemn: «tu eşti o mamă adevărată”. Mie îmi spune că Ramona e cel mai bun om pe care l-a văzut până acum. Se simte într-o familie”, subliniază Gabriel Sacarin în interviul pentru Ziare.com.

Acesta din urmă a mai dezvăluit că Sorina s-a adaptat rapid la noua viaţă, că este curioasă şi pune multe întrebări precum şi că este „foarte prietenoasă cu toţi”. De asemenea, tatăl fetiţei a mai afirmat că ea se înţelege bine şi cu noii fraţi, Ava, de 11 ani şi Adam, de 4 ani.





„Fac multe împreună, Ava a mers la aceeaşi şcoala unde merge acum Sorina şi o întreabă tot felul de lucruri, Ava o învaţă engleza, se joaca împreună. E foarte bine că Sorina se poate juca pe două niveluri, la un nivel cu Adam şi la alt nivel cu Ava”, a mai spus Gabriel Sacarin.





Întrebat dacă Sorina şi-a manifestat dorinţa să ia legătura cu familia Saramet, tată fetiţei a precizat că „Nu. Niciodată. Nici aici, nici în România”.

În privinţa educaţiei, acesta din urmă a relatat că Sorina a început şcoala pe 4 septembrie, că învaţă „foarte repede” limba engleză, că a început să ia lecţii de pian, a fost la gimnastică şi a învăţat să înoate.



„Sorina a descoperit aici că are foarte multe opţiuni şi libertatea de a alege. Aşa că am mers la magazin, şi-a ales singură ghiozdanul, şi-a ales rechizitele, hainele, gentuţa în care să ia mâncarea. (...) A învăţat să înoate şi ii place foarte mult. A vazut la Ava că se scufundă şi acum îşi pune şi ea ochelari şi face la fel. Face o lăţime de bazin pe sub apă. Îi place să se plimbe cu bicicleta împreună cu Ava”, a mai afirmat tatăl Sorinei.





