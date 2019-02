Secţia de investigare a magistraţilor sperie Europa: Adina Florea îl cercetează pe comisarul european Frans Timermmans

„Prim-vicepresedintele Comisiei Europena Frans Timmermans si Procurorul General al Romaniei Augustin Lazar vor trebui sa se prezinte la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) ca sa dea cu subsemnatul. Nu singuri, ci impreuna cu sefa reprezentantei Comisiei Europene in Romania Angela Cristea si comisarul european pe Justitie Vera Jourova”, a anunţat miercuri publicaţia Luju.ro.

Notificarea SIIJ către publicaţia Lumea Justiţiei, în care se anunţă că a fost format dosarul împotriva lui Timmermans este semnată de procuroarea Adina Florea, procurorul propus de trei ori consecutiv de către Tudorel Toader pentru conducerea DNA.

„Lumea Justitiei a formulat in 30 ianuarie 2019 denunt impotriva lui Frans Timmermans, Vera Jourova, Angela Cristea si Augustin Lazar pentru fapte de constituire de grup infractional organizat, abuz in serviciu, fals intelectual, comunicare de informatii false, toate in legatura cu falsificarea Raportului MCV. Demersul nostru a fost facut in temeiul art. 7 din Codul Deontologic al Jurnalistilor elaborat de Clubul Roman de Presa - “Ziaristul are responsabilitatea civica de a actiona pentru instaurarea justitiei si dreptatii sociale”. Or, Lumea Justitiei ca publicatie specializata nu poate asista impasibila la denaturarea si falsificarea realitatii de anumiti functionari europeni, in coniventa cu inalti functionari romani”, scrie Luju.ro.

În plângerea formulată Luju.ro susţine că: „Raportul MCV a fost întocmit prin alterarea unor fapte sau împrejurări, prin omisiunea de a însera date şi împrejurări esenţiale în legătură directă cu obiectivele Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV), precum şi folosirea de tehnici infracţionale de distorsionare a realităţii şi adevărului despre starea justiţiei în România, în scopul folosirii Raportului împotriva intereselor statului român”.





Potrivit acestei plângeri, prin acţiunile oficialilor europeni a fost afectată securitatea naţională a României.





„Prin actiunile si inactiunile lor, in exercitarea atributiilor de serviciu, faptuitorii au produs si au comunicat date si informatii nereale privind statul roman, iar recomandarile – pretinse obligatorii – realizate in temeiul acestor date si informatii falsificate, au fost formulate, de asemenea, fraudulos, prin falsificarea si in contra realitatilor care guverneaza functionarea statului roman, fiind comunicate in spatiul public intern si international. Prin aceste actiuni si inactiuni consideram ca a fost afectata securitatea nationala a Romaniei”, scrie sursa menţionată.







Publicaţia „Lumea Justiţiei” a fost fondată de către Răzvan Savaliuc şi Adina Anghelescu-Stancu, oameni de opinie ce sunt prezenţi zilnic în emisiunile postului Antena 3.

