Prima reacţie a lui Gigi Becali după ce a fost prins cu peste 100 km/h în localitate: „Aveam 3 kilometri în plus”

Luni, 3 mai, patroul FCSB a fost prins conducând cu 106 km/h în localitate, pe DN7, în localitatea Drăganu din judeţul Argeş. Becali era la volanul unei maşini de lux, cel mai recent tip de Mercedes-Maybach.

„În loc de 100, aveam 103 kilometri pe oră. Aveam 3 kilometri în plus şi a zis că se reţine permisul...Treaba e că eu veneam din autobandă, îţi dai seama. Păi, bine măi, dacă depăşeşte omul 3,4 kilometri din autobandă, păi am hotărâri judecătoreşti în sensul ăsta. Care au depăşit cu 3,4 kilometri şi spune judecătorul, omul nu e vitezoman, omul are o maşină puternică”, explică Gigi Becali.

El a mai spus că va contesta în instanţă suspendarea permisului şi amenda, dar şi că este dispus să susţină un examen pentru a-şi primi mai repede carnetul. În tot acest timp, şofer îi va fi Ionuţ Luţu.



Prins cu viteza de 106 km/h în localitate, lui Becali i-a fost suspendat dreptul de a conduce timp de 90 de zile şi a încasat o amendă în valoare de 1.305 de lei.



„Am o maşină nouă acum, un Mercedes Maybach. Asta e numai una în România, acum, eu am luat-o pe prima”, a mai spus Becali.



El susţine că Poliţia nu ar avea o dovadă clară că a încălcat legea. „Ştiţi de ce nu are filmarea şi de ce am contestat eu? Pentru că el a avut două maşini. O maşină din faţa mea, şi eu eram în spate. Şi nici nu avea cum să filmeze”, susţine omul de afaceri.



