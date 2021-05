Pericolele la care se expun şoferii de TIR ajunşi ţinta hoţilor şi a imigranţilor: „Nu ne ajută nimeni, autorităţile nu fac nimic”

Un şofer român de TIR a fost înjunghiat mortal de un atacator necunoscut pe o autostradă din Franţa. S-a întâmplat într-o parcare din nordul ţării, iar Procuratura din Amiens a anunţat deschiderea unei anchete. Sunt puţine detalii privind crima. Tot ceea ce se ştie este că bărbatul călătorea împreună cu soţia lui, iar la un moment dat a auzit un zgomot. A coborât din autocamion şi câteva minute mai târziu, soţia l-a găsit plin de sânge. Fusese înjunghiat de mai multe ori şi toate eforturile medicilor de a-l resuscita au fost în zadar.

Un alt incident a avut loc tot în Franţa, unde 100 de migranţi înarmaţi cu pietre au blocat traficul pe şoseaua de centură care duce către portul Calais. Aceştia au încercat să se urce în camioane, pentru a ajunge în Marea Britanie.

Migranţii vor să plece în camioane

De cele mai multe ori, străzile sunt blocate de migranţi care doresc să urce în camioane şi să meargă în diferite ţări, Anglia fiind principala.

„Chiar ultima dată când am fost, autorităţile din Franţa au găsit trei imigranţi la mine în camion. Nu am idee cum au urcat, nu am idee unde au urcat, la control mi i-au găsit. Şi spre norocul meu, i-au găsit autorităţile franceze, pentru că altfel, dacă mi-i găseau cei din Anglia, riscam o amendă destul de mare, de aproximativ 4.000 de lire pentru fiecare imigrant”, a explicat Cosmin Vicenţiu la Digi24.

„Câinii de obicei îi depistează. Înainte să urci pe tren, este un control şi acolo îi depistează de fiecare dată”, a detaliat românul.

Românul spune că deşi aceasta a devenit o practică, autorităţile nu fac nimic. „Suntem singuri, nu ne protejează în niciun fel, dacă încercăm noi să ne protejăm de ei, chiar riscăm să fim arestaţi, amendaţi. Pentru că ei îi prind şi după aceea le dau drumul puţin mai încolo, că au un lagăr, o chestie, la Calais, şi le dă drumul şi cu asta, basta. Îi dă jos din camion şi nu le fac absolut nimic”, a povestit Cosmin Vicenţiu.

El spune că nu s-a confruntat cu imigranţi violenţi, dar a încercat să-i evite cât de mult posibil. „Chiar am oprit şi la 300 de kilometri de tren şi tot i-au găsit, nu am idee cum”, a relatat şoferul de camion.

Jafurile în parcările de TIR sunt ceva obiţnuit, totuşi, autorităţile nu oferă sprijin victimelor

Cosmin Vicenţiu spune că hoţii vor să ia marfa pe care o transportă, motorină sau orice mai e în camion. Jafurile au loc în orice parcare, chiar dacă e privată sau supravegheată video.

Acesta spune că poliţia nu face nimic, doar un proces-verbal şi atât: „Problema este că autorităţile nu fac nimic, poliţia franceză - şi nu numai în Franţa, şi în Germania, Spania, peste tot - poliţia pur şi simplu nu face nimic. De exemplu, dacă mie îmi fură ceva din camion sau îmi fură motorina şi sun la Poliţie, ori vin, dar vin peste două-trei ore, durează foarte mult, asta în cazul în care vin, sau chiar nu vin, pur şi simplu nu ne bagă în seamă. Dacă vin, îţi fac un proces-verbal şi aia a fost! Descurcaţi-vă! Poliţia nu face nimic pentru şoferii de camion”, acuză şoferul român.

El precizează că nu prea există nici solidaritate de breaslă. „Între colegi, nu prea există unitate între noi, dacă cuiva îi fură ceva din camion, nu coboară nimeni, niciun coleg, nu coboară nimeni ca să te ajute sau ca să facă ceva. Suntem fiecare pe cont propriu. Toată lumea evită să se bage”, a povestit Cosmin Vicenţiu.