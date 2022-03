Motivele pentru care generalii ruşi au schimbat tactica în Ucraina

NATO nu anticipează riscuri la adresa securităţii statelor aliate, în condiţiile în care peste 75% din forţele ruse sunt blocate în Ucraina şi suferă pierderi masive, a explicat secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană. El i-a asigurat pe români că nu au de ce să-şi facă griji în privinţa extinderii conflictului.

„Preşedintele Putin trebuie să oprească războiul imediat, să retragă acum toate trupele ruse de pe teritoriul Ucrainei şi să se angajeze în discuţii diplomatice, cu bună credinţă, pentru o soluţionare paşnică şi politică a conflictului. Vreau să reconfirm faptul că NATO răspunde acestei crize cu viteză şi cu unitate”, a declarat Mircea Geoană în cadrul unui briefing online pentru jurnalişti români. El a adăugat că ministrul ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov a participat prin teleconferinţă la reuniunea miniştrilor Apărării din statele aliate şi a descris „în termeni extrem de puternici tragedia pe care o trăieşte poporul ucrainean, eroismul forţelor armate ucrainene, precum şi moartea, şi distrugerea produse de războiul ilogic şi barbar pe care Federaţia Rusă şi preşedintele Putin l-au dezlănţuit împotriva naţiunii ucrainene”.

Secretarul general adjunct al NATO susţine că statele aliate sprijină în mod semnificativ Ucraina cu echipamente militare critice în această perioadă decisivă. „Astăzi, miniştrii noştri au decis să continuăm să oferim sprijin deplin Ucrainei, inclusiv în zona militară, susţinere financiară şi ajutorul umanitar de care este atât de multă nevoie. Aliaţii, inclusiv România şi partenerii NATO, găzduiesc milioane de refugiaţi ucraineni”, a mai spus înaltul oficial NATO, care a remarcat solidaritatea arătată de toţi românii faţă de refugiaţii ucraineni. El a precizat că la summitul extraordinar de săptămâna viitoare, la care va participa şi preşedintele american Joe Biden, se va discuta „atât despre răspunsul nostru imediat, cât şi despre schimbările pe care trebuie să le facem pentru securitatea noastră pe termen lung”.

Greşeală strategică masivă

„Cu peste 75% din forţele ruse blocate în Ucraina şi suferind pierderi masive, nu anticipăm riscuri la adresa securităţii statelor aliate. Vom continua, bineînţeles, să fim vigilenţi, inclusiv pentru a evita riscuri de escaladare a conflictului, dacă nu prin intenţie, prin incidente sau accidente”, a dat el asigurări. Geoană a adăugat că majoritatea forţelor ruseşti sunt blocate practic pe trei fronturi în Ucraina „şi acolo abia dacă au ceva succes”. „Nu sunt elemente care să conducă la îngrijorări cu privire la un atac deliberat al Federaţiei Ruse împotriva ţărilor NATO. Nici în zona Mării Negre, nici în zona Mării Baltice. Nu avem astfel de indicii, iar realitatea militară arată că Federaţia Rusă are dificultăţi şi este prinsă în această greşeală strategică masivă pe care a făcut-o, atacând şi subestimând de fapt Ucraina”, a mai spus el. În acelaşi timp, a adăugat Geoană, prezenţa şi postura NATO au crescut în mod semnificativ. „Este o disproporţie de forţe atât de evidentă între NATO şi Federaţia Rusă, mai ales în acest context, încât nu există indicii cu privire la o astfel de acţiune”, a subliniat secretarul general adjunct al NATO.

Partea estică a Alianţei, întărită

Cu toate acestea, a dat asigurări Geoană, dacă va exista un atac, atunci se activează tot ceea ce înseamnă planificarea NATO, care este la cheie. În clipa în care Consiliul Nord-Atlantic decide că articolul 5 este activat, în clipa respectivă comandanţii militari ştiu din secunda zero tot ce au de făcut. „Moscova nu trebuie să aibă nicio îndoială, NATO nu va tolera niciun atac asupra suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Aliaţilor.

Am activat deja planurile de apărare pentru a proteja Alianţa, am crescut gradul de pregătire, am dislocat trupe de pe ambele maluri ale Atlanticului. Astăzi există (...) o sută de mii de militari americani în Europa, aproximativ 40.000 de militari sub comanda directă a NATO (...), majoritatea acestora pe partea de est a Alianţei, inclusiv în Marea Neagră, inclusiv în România, sprijiniţi masiv de forţe aeriene şi navale şi printr-o apărare antiaeriană ranforsată. Este un mesaj de descurajare extrem de important”, a subliniat Mircea Geoană.

Grupul de luptă din România, aproape operaţional

În plus, grupul de luptă al NATO din România condus de Franţa a trecut de faza iniţială de capabilitate operaţională şi într-un orizont scurt de timp vom avea un grup pe deplin funcţional, a spus secretarul general adjunct al Alianţei Nord-Atlantice, Mircea Geoană. „Grupul de luptă din România condus de Franţa şi la care avem un număr de aliaţi care şi-au anunţat intenţia să participe a trecut deja de faza iniţială de capabilitate operaţională – Initial Operational Capability, în jargonul nostru – şi avem indicii că, de o manieră susţinută şi alertă, se va ajunge în orizontul apropiat de timp la o stare de operaţionalizare completă a acestui grup de luptă”, a spus Geoană în cadrul unui briefing online pentru jurnaliştii români de la sediul NATO din Bruxelles.

De ce sunt atacaţi civilii

Invazia rusă în Ucraina a fost în mare parte oprită pe toate fronturile, forţele ruse suferind în ultimele zile pierderi grele şi avansând foarte puţin la sol, pe mare sau în spaţiul aerian, a anunţat joi şi Serviciul Militar de Informaţii al Regatului Unit. „Forţele ruseşti au făcut progrese minime pe uscat, pe mare sau în aer în ultimele zile şi continuă să sufere pierderi grele”, se mai arată în raport, citat de „The Guardian”. Potrivit acestuia, rezistenţa ucraineană rămâne fermă şi bine coordonată, iar majoritatea teritoriului ucrainean, inclusiv toate oraşele mari, rămâne în mâinile ucrainenilor.

În acelaşi timp, pierderile ruşilor sunt apreciabile, dar acest lucru nu înseamnă că forţele Moscovei nu continuă să facă victime printre civili. „Astfel de pierderi afectează moralul şi coeziunea unităţii, mai ales că aceşti soldaţi nu înţeleg de ce luptă”, a spus Evelyn Farkas, oficialul de vârf al Pentagonului pentru Rusia şi Ucraina în timpul administraţiei Obama. Cu forţele terestre ruseşti în dezordine, generalii ruşi s-au axat pe atacarea oraşelor ucrainene, a clădirilor rezidenţiale, a spitalelor şi a chiar şcolilor. Aceste bombardamente aeriene, spun oficialii americani, citaţi de „The New York Times”, sunt utilizate pentru camuflarea performanţei slabe a armatei ruse la sol.

Atacarea spitalelor şi a navelor comerciale

Spitalele din Ucraina devin o ţintă a războiului purtat de ruşi, a avertizat şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care mai susţine că sistemul de sănătate al Ucrainei este „pe muchie”. OMS a verificat 43 de atacuri asupra unor spitale şi instituţii medicale din Ucraina. Este cea mai mare rată de atacuri asupra serviciilor medicale, care sunt ilegale conform dreptului internaţional. Dr. Mike Ryan, director executiv al programului OMS pentru situaţii de urgenţă în sănătate, spune că atacurile „inacceptabile” asupra asistenţei medicale „devin parte din strategia şi tactica războiului”. „Sistemul de sănătate din Ucraina este pe muchie – merge excepţional de bine, dar trebuie susţinut, trebuie să i se ofere instrumentele de bază pentru a salva vieţi”, a spus el.

În plus, militarii ruşi au luat mai nou în vizor şi navele comerciale care sunt blocate la Marea Neagră, după ce Moscova a ordonat „îngheţarea” traficului maritim în zona Crimeei. O navă comercială sub pavilion panamez a fost scufundată de tiruri de rachete ruseşti în Marea Neagră, iar alte două vase sunt avariate, a anunţat miercuri şeful Autorităţii maritime din Panama, Noriel Arauz. Echipajele navelor sunt în siguranţă, a precizat acesta. „Ştim că trei ambarcaţiuni au fost victime ale atacurilor cu rachete ruse. Una dintre aceste nave s-a scufundat, iar celelalte două plutesc, dar au suferit pagube materiale”, a declarat Arauz în faţa presei.