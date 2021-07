Infernul din Afganistan. Filmul celei mai grele misiuni a luptătorilor români din Forţele de Operaţii Speciale în Afganistan

„O misiune ce era planificată la câteva ore a devenit o luptă de cinci zile pentru supravieţuire”, povestesc doi luptători ai Forţelor pentru Operaţii Speciale (FOS) despre bătălia pentru securizarea unui obiectiv considerat strategic de aliaţi în Afganistan, misiune care a fost abia acum desecretizată. Totul s-ar fi întâmplat în anul 2015, în plină campanie împotriva talibanilor. În jur de 140 de militari din cadrul FOS române şi americane au trebuit să ţină piept împotriva a peste 1.000 de insurgenţi afgani.

Confruntarea s-a petrecut într-un oraş considerat strategic de aliaţi, care a fost preluat rapid într-o ofensivă foarte violentă a talibanilor. Toate instituţiile locale au fost asediate, iar armata şi poliţia au dat bir cu fugiţii. Coaliţia avea o bază în apropierea oraşului respectiv, iar militarii de elită români au primit misiunea de a se disloca cât de urgent în baza respectivă pentru a o proteja ca să nu cadă în mâna talibanilor.

„Ne-am infiltrat pe timpul serii, la adăpostul întunericului. Asta e o chestie pe care o facem de obicei pentru că inamicul nu poate să deschidă focul direct asupra ta, întrucât nu dispune de aparate de vedere pe timp de noapte şi atunci acţionezi în siguranţă. I-am luat prin surprindere, nu am avut niciun contact, am putut să facem legătura, să ne întâlnim cu partenerii americani din bază, după care am început să studiem misiunea la faţa locului, am început să facem planificarea, să vedem exact cu ce ne confruntăm, care e inamicul, ce variante avem, practic să dezvoltăm un plan de acţiune. Odată ajunşi acolo, puteai vedea şi auzi luptele care se duceau la nici 6 kilometri de baza respectivă”, povesteşte unul dintre militarii de elită ai Armatei Române.

Securizarea aeroportului

Imediat a fost format un comando din români, un detaşament din cadrul forţelor speciale ale SUA şi un grup din partea forţelor de securitate afgane. În zonă era şi un aeroport, iar militarii au decis să-l pună în siguranţă. „Am început deplasarea către aeroport, dar la nici 1 km de la ieşirea din bază am fost atacaţi cu diverse calibre şi sisteme de foc. Într-un târziu am reuşit să preluăm şi să securizăm aeroportul, timp în care luptele au continuat la aceeaşi intensitate. Am văzut modul agresiv în care a fost luat oraşul respectiv. Multe victime lăsate la voia întâmplării, clădiri arzând, clădiri dărâmate, maşini incendiate etc. Am fost angajaţi cu foc pe tot parcursul infiltrării”, spune militarul.

Grupul de comando aliat şi-a continuat misiunea şi a ajuns în centrul oraşului, unde s-a luat decizia de a pune în siguranţă un obiectiv în aşteptarea acelei forţe masive din partea forţelor de securitate afgane. „Am fost atacaţi cu toate calibrele şi, mai mult decât atât, insurgenţii au preluat chiar şi două tancuri de la forţele de securitate afgane pe care am reuşit să le neutralizăm cu ajutorul aviaţiei. Forţele de securitate afgane au eşuat în a ajunge în oraş şi a opera conform planificării iniţiale. Misiunea era iniţial planificată pentru o singură noapte, dar noi, cei din centrul oraşului, nu ne-am mai putut extrage din oraş din cauza faptului că eram încercuiţi şi eram atacaţi continuu din toate direcţiile”, spun militarii.

Jumătate din muniţie, consumată în 12 ore

În primele 12 ore, din cauza violenţei atacurilor talibane, militarii aliaţi au terminat jumătate din muniţia pe care o aveau în dotare. „Trebuia să ripostăm la fiecare atac pe care insurgenţii îl executau asupra noastră. La un moment dat, văzând că nu pot face faţă, că nu se pot apropia de noi, insurgenţii au început să caute alte metode de a pătrunde în bază. Au folosit vehicule cu explozibil pentru a intra în zid şi a arunca zidul în aer, să poată face o breşă pentru a intra. Între timp, din cauza intensităţii luptei, începuserăm să rămânem fără muniţie, fără apă, fără hrană. Am făcut cerere către eşaloanele superioare să ne aducă provizii, dar ne spuneau mereu că nu e destul de sigură zona ca să poată să aducă un elicopter sau un convoi”, relatează militarii.

Abia a treia zi aliaţii au putut trimite nişte muniţie şi hrană, dar în cantităţi limitate, fiindcă elicopterul nu putea fi încărcat în sarcina utilă deoarece trebuia să fie cât mai uşor, astfel ca, la o adică, să poată degaja rapid zona. „Am fost atacaţi continuu în aceste patru zile, cu pauze de poate o oră între atacuri, dar am fost atacaţi continuu. Practic, ne puneam să dormim doi, doi stăteam de pază.

Patru zile, practic, am dormit sub foc, ne-am bătut sub foc, am mâncat sub foc, totul a fost sub focul inamicului. luptător român FOS

Cei doi, pentru a fi apţi de luptă, trebuiau să doarmă sub focul inamicului. Dacă nu se făcea faţă, trebuiau treziţi imediat ceilalţi pentru a suplini poziţiile. Patru zile, practic, am dormit sub foc, ne-am bătut sub foc, am mâncat sub foc, totul a fost sub focul inamicului. (…) . Abia în a cincea zi au reuşit forţele de securitate afgane să pătrundă în oraş, să ajungă la noi. Abia spre seară am reuşit să ne extragem în condiţii de siguranţă”, şi-a încheiat luptătorul FOS povestea despre una dintre periculoasele aventuri din Afganistan.

15 ani de misiuni în Afganistan

Forţele pentru Operaţii Speciale (FOS) sunt forţe special instruite şi dotate pentru executarea misiunilor specifice de cercetare specială, acţiuni directe şi asistenţă militară în ţară şi în teatrele de operaţii militare, având componente din toate categoriile de forţe ale armatei. Luptătorii FOS au participat la misiuni în Afganistan începând cu anul 2006 şi au fost printre ultimii militari români care au părăsit acest front. În misiunile lor, au luat cu asalt „cuiburile” de talibani în echipe mixte cu militari FOS americani, britanici sau germani. Şi nu s-au făcut de râs, activitatea acestora fiind apreciată, la nivel naţional şi internaţional, cu peste 1.100 de medalii, ordine, decoraţii şi certificate de apreciere. Militarii FOS au avut şi pierderi. Pe timpul misiunilor din Afganistan, în cei 15 ani, au căzut la datorie cinci militari de elită, alţi 19 fiind răniţi.