Dronele de luptă americane de la Câmpia Turzii zboară non-stop pentru supravegherea mişcărilor ruseşti la Marea Neagră VIDEO

„Ne oferă o persistenţă mai mare în ceea ce priveşte acoperirea 24/7”, a afirmat oficialul american, precizând că spre deosebire de dronele dislocate în Polonia, care sunt operate de contractori, aparatele de zbor fără pilot Reaper din România sunt deservite chiar de militari din Forţele Aeriene ale SUA. Generalul a subliniar că misiunea din România este una de „importanţă critică” pentru US Air Force. Poate tocmai din acest motiv partea americană a adus în România mai multe aparate fără pilot decât în Polonia.

Aeronavele fără pilot fac parte din Grupul 25 de Atac (25th Attack Group – ATKG) al Forţelor Aeriene ale SUA, o unitate specializată în misiuni antiterorism, care anterior a acţionat în Orientul Mijlociu

Unitatea de drone Reaper dislocată la Câmpia Turzii are rolul de oferi capacităţi ISR (informaţii, supraveghere și cercetare) în sprijinul acţiunilor NATO şi de a oferi o viziune constantă asupra regiunii balcanice. „De-a lungul timpului, acest lucru va facilita o viziune mult mai clară a operaţiunilor zilnice ale participanţilor din această regiune şi ne oferă o agilitate incredibilă în ceea ce priveşte posibilitatea de a oferi diferite opţiuni Comandamentului european al SUA şi facilitând capacitatea de a oferi aceste opţiuni mai sus pe scara ierarhică, în cazul în care se cere să facă acest lucru”, a adăugat Harrigian

Dronele MQ-9 Reaper aflate acum în serviciu lasunt asemănătoare celei folosite pentru eliminarea generalului iranian Soleimani. Acest tip de dronă este pilotat de la sol de un echipaj format din doi operatori, are o autonomie de 14 ore, o viteză maximă sub 500 de kilometri pe oră şi o rază de acţiune de 1.850 de kilometri. Practic, poate acoperi tot bazinul Mării Negre. Are două radare, din care unul specializat pentru mediului marin, şi poate fi înarmată cu o gamă largă de rachete sau bombe ghidate laser. De exemplu, MQ-9 Reaper poate căuta şi ataca ţinte la sol cu letalele rachete ghidate aer-sol AGM-114 Hellfire.