Comisarul-şef Cristian Ghica protestează în faţa Ministerului de Interne: "Dacă ne umilim acceptând abuzuri, locul nostru nu este în Poliţie!"

„Adevărul“: Cum a început războiul dumneavoastră cu o parte dintre cei aflaţi la conducerea Poliţiei Capitalei, Poliţiei Române sau chiar a MAI?





Comisar-şef Cristian Ghica: Totul a început în vara anului trecut şi s-a acutizat câteva luni mai târziu. Practic, conducerea Poliţia Capitalei, adică Bogdan Berechet, nu era mulţumită de controalele pe care noi le făceam în restaurantele din Centrul Vechi. Şi mai ales era nemulţumită această conducere de amenzile pe care noi le aplicam pentru nerespectarea normelor anti-COVID. Ne-au fost trasate sarcini de serviciu cu caracter ilegal, care creionau modul de lucru al poliţiştilor din zonă, dar pe care noi am refuzat să le îndeplinim. Practic, ni s-a cerut să comunicăm din timp Poliţiei Locale orice acţiune de control pe care o organizam în restaurantele din Centrul Vechi. Nu am făcut asta pentru că, în mod evident, am fi ajuns nişte pisici care plecam la vânătoare de şoricei cu clopoţel la gât! Şi de aici a pornit tăvălugul, dar am protestat în continuare, cu toate că am bănuit că voi fi vânat.





Acum aţi fost dublu sancţionat...





Am primit două sancţiuni ilegale. În primul rând am fost destituit pentru că am ieşit public şi am arătat ce ilegalitaţi se fac. Am fost acuzat că am încălcat un ordin de ministru care ne interzice să facem declaraţii publice fără aprobarea MAI. Cei care au aplicat sancţiunea au uitat că aceeaşi reglementare arată că se pot face declaraţii publice fără aprobare dacă acestea sunt în nume personal. Şi eu am ieşit în nume personal, deci perfect legal, dar nimeni nu a ţinut cont de acest lucru şi am fost sancţionat. Apoi, mi-au atras atenţia că am dosare nerezolvate din 2004, lucru total neadevărat, pentru că Poliţia Centrului Vechi a fost înfiinţată în 2019. Adică mi s-au pus în cârcă dosare nerezolvate ale unor infracţiuni care au avut loc când nu exista Poliţia Centrului Vechi. Aşa foarte bine pot fi tras la răspundere pentru unele infracţiuni nerezolvate din Adjud sau Huşi. Cert este că am primit o diminuare a salariului cu 30 la sută. Şi nu or să se oprească aici. Vor să mă dea afară.





Pentru ce credeţi că veţi mai fi sancţionat?





Aici este o inginerie de-a lor. Am primit diminuarea de salariu pentru numai o parte dintre acele dosarele nerezolvate găsite. Pentru celelalte urmează alte verificări care se vor finaliza, sunt sigur, cu darea mea afară, fără prea mari discuţii. Şase luni le-a luat „profesioniştilor” din Poliţia Capitalei să elibereze locul de pe care îi deranjam. Aşa cred ei că scapă de mine, dar sunt într-o mare eroare. O să mă duc în instanţă şi, cum este limpede pentru toată lumea că am fost sancţionat ilegal, or să fie obligaţi să mă reangajeze.





Cum caracterizaţi modul de lucru din Poliţia Capitalei?





Bogdan Berechet (cel care conduce acum instituţia - n.red.) a imprimat un stil de muncă neprofesionist, clientelar. Chiar Bogdan Berechet este numit ilegal la conducere printr-o chestie inventată pe loc numită „desemnare”. Totul după ce „împuternicirea” de un an a expirat şi nu a mai putut fi prelungită pentru că este ilegal. Acest ordin de „desemnare” a fost dat pe 6 ianuarie, cu toate că până şi Inspectoratul General al Poliţiei Române recunoaşte că o asemenea punere în funcţie este total ilegală. Şi asta pentru că „desemnarea” poate fi dispusă numai pe perioade limitate de timp, printr-un ordin punctual. De exemplu, un şef de serviciu pleacă în concediu şi, cum cineva trebuie să fie la comandă, se dă un ordin de „desemnare” a adjunctului în această funcţie pentru acea perioadă limitată. Dar din ianuarie a trecut aproape o jumătate de an şi la conducerea Poliţiei Capitalei este tot Bogdan Berechet. Repet, prin „desemnare”. Drept urmare, Bogdan Berechet conduce ilegal Poliţia Capitalei.





Şi ieşiţi la protest...





Da, dar eu nu protestez pentru că am fost sancţionat. De asta se vor ocupa instanţele. Eu protestez faţă de modul în care este condusă Poliţia Capitalei. Eu protestez faţă de atitudinea clientelară, împotriva ilegalităţilor şi pentru că nu sunt de acord cu aceste numiri în funcţiile de conducere total în afara legii, „făcute din pix”. Sunt în concediu şi am timp să ies la un protest public. Toţi spun că îmi pierd timpul, că nu se va schimba nimic, dar dacă ne umilim acceptând abuzuri, locul nostru nu este în Poliţie!