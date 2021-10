Cinci ani de la intrarea oficială a escadrilei F-16 Fighting Falcon WARHAWKS în serviciul Forţelor Aeriene, la graniţele României şi NATO

Invitaţii au putut afla detalii despre utilizarea aeronavelor F-16 şi semnificaţia acestei aniversări, de la comandantul Bazei 86 Aeriană şi piloţii Escadrilei 53 Vânătoare. Evenimentul a cuprins şi un exerciţiu aerian şi o expoziţie statică cu aeronave F-16 MLU şi tehnica de deservire.

Desfăşurarea activităţii a fost adaptată actualului context pandemic, cu respectarea tuturor măsurilor de distanţare şi protecţie sanitară.

Forţele Aeriene Române deţin o flotă de 17 avioane F-16 MLU, iar achiziţia acestora şi a pachetului de bunuri şi servicii aferent asigură creşterea securităţii României prin executarea permanentă a apărării spaţiului aerian naţional/NATO, pe timp de pace şi în situaţii de criză, prin Serviciul de Luptă Permanent – Poliţie Aeriană (SLP-PA), sub comanda NATO, în conformitate cu angajamentele asumate. Escadrila românească zboară şi luptîă sub numele “WARHAWKS” (Şoimii războiului –n.red.) şi sub deviza “We prey, they pray”.

Încă o escadrilă urmează să fie achiziţionată

Aeronavele au fost livrate în perioada 2016-2017 - şase la 29.09.2016, trei la 15.11.2016 şi trei la 28.09.2017. Achiziţia ultimului lot, format din cinci aeronave, ultima fiind cea sosită în România pe 25 martie 2021, a fost făcută conform Legii 237/2019.





Modernizarea la configuraţia M6.XR este planificată să se execute în perioada 2023- 2025, odată cu furnizarea, de către partenerul american, a echipamentelor şi pachetului software dedicate avioanelor F-16 achiziţionate de România.

În prezent, se află în analiză posibile soluţii de continuare a programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene", conform Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană, pentru constituirea celei de-a doua escadrile dotate cu avioane F-16.