Cătălin Paraschiv, şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei, recunoaşte că el este „omul în alb”: E vară, e cald, aşa am venit îmbrăcat de acasă

"În 2012, pentru restabilirea ordinii publice la Piaţa Universităţii (n.r.- protestele din februarie 2012, în urma cărora Emil Boc a demisionat din funcţia de premier), am fost tot în civil în faţa oamenilor mei, mi-am comandat oamenii cum e normal pentru un comandant, că astea sunt atribuţiunile mele şi de asta mă plăteşte statul. (...) Ca să fii un bun comandant trebuie să ai o perspectivă, să poţi la un moment dat să mergi chiar înspre oameni, să fii vizibil, să poţi să porţi un dialog. În momentul în care m-aş îmbrăca la fel ca oamenii mei, să-mi pun o cagulă, cască de protecţie, în combinezon, aş fi o ţestoasă, n-aş mai fi vizibil. (...) E vară, e cald, aşa am venit efectiv îmbrăcat de acasă. Aveam două posibilităţi. Eu, unul, am mizat că n-o să se întâmple nimic la acest miting, eu n-am venit că vezi Doamne se va tulbura ordinea publică, se va... Dacă aveam o astfel de informaţie sau măcar întrezăream o astfel de atitudine, cred că mă îmbrăcam altfel. Eu, unul, am mers până în ultima secundă că de fapt n-o să fie niciun fel de intervenţie. (...) Eşarfa - s-au folosit gazele lacrimogene, avem nevoie efectiv de o protecţie şi de un fel de batistă mai mare, că nu puteam, să scot şerveţelele din 30 în 30 de secunde", a spus Cătălin Paraschiv.

Întrebat de ce au fost folosite gazele, pentru că acestea pot avea efecte pe termen lung, şeful Brigăzii Speciale a Jandarmeriei Române a spus că acel gaz "este foarte legal, aprobat şi utilizat în toată lumea".

"Înseamnă că după discuţia cu dumneavoastră trebuie să mă duc direct la spital, că eu bănuiesc că am înghiţit o cantitate de gaze destul de importantă şi de-a lungul timpului cred că am înghiţit foarte multe gaze. Nu, nu există aşa ceva (antidot pentru a nu mai sim'i efectul - n.r.) şi, dacă aţi văzut, niciunul dintre subordonaţii mei nu a purtat mască. Jandarmeria este dotată cu diferite dispozitive care utilizează gaze lacrimogene, aici mă refer la Cloro-benzol, de fapt e Cloro-benzal, CS, care se foloseşte în concentraţie maximă de 1%. E o concentraţie foarte mică. Dacă domnii specialişti care au apărut pe la TV măcar deschideau un Google, observau că ultimele studii s-au făcut în urma unei intervenţii a americanilor, iar Oficiul special al Procuraturii SUA, care cred că e o instituţie serioasă, a considerat că acest gaz produce doar în stări excepţionale sau poate produce leziuni ale corneei, arsuri locale sau iritaţii ale mucoaselor. Letal nu poate să fie de nicio culoare decât dacă este utilizat în cantităţi foarte mari în spaţii închise. Jandarmeria foloseşte mai multe tipuri de armament şi aici mă refer la grenade iritant-lacrimogene, care au CS sub formă de pulbere, cartuşe iritant-lacrimogene pentru lansator, ceea ce s-a văzut că pleacă din armele acelea. Tragem la 45 de grade sau la 50 de grade, în funcţie de distanţa la care vrem să cadă lovitura şi bineînţeles sprayuri lacrimogene sau butelii. Tot nişte studii americane au arătat că zona cea mai toxică a CS a celui lichid. Jandarmeria nu foloseşte în stare lichidă acest gaz. E foarte legal, e aprobat şi utilizat în toată lumea. România e una din ţările care îşi cumpără muniţie nu neapărat din România", a explicat Paraschiv.