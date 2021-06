Tânără lovită de o trotinetă electrică. Mama victimei: „Fata a avut pierderi de memorie timp de 15 minute”

„A fost destul de mare şocul, pentru că ea vreo 15 minute a avut şi pierdere de memorie, nu ştia, de cinci ori întreba acelaşi lucru - în ce zi suntem, respectiv, ea fiind studentă, întreba dacă a terminat sesiunea.” - a relatat mama.

SMURD-ul a venit la circa 10 minute după apelul făcut de femeie, iar tânăra a fost dusă la Spitalul „Bagdasar”, unde a stat sub supraveghere până seara.

„Acum este în refacere, e OK, îi schimbăm noi pansamentul în fiecare zi. I s-a dat un antibiotic pentru 7 zile, algocalmin contra durerii şi un antiinflamator”, a precizat mama tinerei pentru Digi24.

Femeia, Corina Alexandrescu a spus că bărbatul care i-a lovit fata a plecat de la locul incidentului atunci când poliţiştii investigau ceea ce s-a întâmplat. Femeia precizează că poliţia l-a adus înapoi, i-a pus etilotestul, după luându-i datele personale.

Corina alexandrescu a postat pe facebook o relatare a ceea ce s-a întâmplat cu fata sa, iar taberele s-au polarizat, una apărând trotinetele şi una împotriva celor care folosesc trotinetele.

Corina Alexandrescu face apel la o reglementare legislativă mai clară. „Nu asta e ideea şi mă deranjează că suntem lăsaţi să ne reglăm noi între noi. Ar trebui să se intervină, să se reglementeze treaba asta, tocmai ca să ne fie uşor şi unora, şi altora, să ştim clar”, a declarat femeia.

Ea mai spune că la un moment dat, cineva i-a spus pe Facebook că trotineta trebuia luată la expertiză, dar trotineta nu are număr de înmatriculare şi nu poate fi identificată. În plus, femeia are suspiciuni că trotineta care a fost implicată în accidentul fiicei sale era modificată şi nu avea un limitator de viteză.