REPORTAJ Bucharest Christmas Market, iubit de străini, criticat de români FOTO

Tradiţionalul târg de Crăciun, organizat de Primăria Capitalei în perioada 26 noiembrie – 26 decembrie, în Piaţa Universităţii, a reuşit să scoată bucureştenii din case pentru a se bucura de atmosfera festivă de sărbători, după ce, iarna trecută, a bătut vântul prin marile pieţe ale oraşului.

Organizat de obicei în Piaţa Constituţiei, unde spaţiul permite o desfăşurare mai amplă şi un număr mai mare de vizitatori, forţat de pandemie, Bucharest Christmas Market este anul acesta ceva mai modest şi mai puţin primitor cu cei care vor să îi calce pragul.

Astfel, nu toţi cetăţenii au posibilitatea să facă o vizită căsuţelor amplasate printre statuile de la Universitate, căci dincolo de garduri au acces numai cei vaccinaţi care sunt, totodată, dispuşi să plătească un bilet de 5 lei la achiziţionarea online sau de 7 lei dacă aleg să-l cumpere de la intrare. Controversata taxă de intrare nu i-a împiedicat, însă, să se aşeze în număr mare la coadă pentru a se bucura de vin fiert, preparate tradiţionale şi obişnuitul decor de sărbătoare.

FOTO Alexandra Cheroiu

În şir indian, la deschidere

Începând cu vinerea trecută, atmosfera din Piaţa Universităţii s-a animat graţie luminiţelor, muzicii şi forfotei de pe trotuarul din faţa Băncii Comerciale Române. Lungile cozi formate în faţa celor două intrări i-au luat puţin prin surprindere pe cei care se aşteptau la un aer ceva mai relaxat, crezând că restricţiile şi taxa de intrare vor descuraja o bună parte din oameni. Cu câteva bolboroseli de dezamăgire, s-au aşezat, totuşi, resemnaţi, la rând.

Valentin, în vârstă de 35 de ani, a venit cu familia la târg, însă a rămas foarte surprins şi revoltat când a aflat că trebuie să plătească intrarea. „Nu cred aşa ceva! Cer bani să intru la târg ca să cheltui şi aici bani. Poate să fie şi 20 de lei, eu plătesc, nu e vorba de sumă, e vorba de gest. La urma urmei, e spaţiu public... Am venit din cauza soţiei şi pentru ea stau la coadă. E imensă coada!“.

De aceeaşi părere este şi un domn de 51 de ani care şi-a adus fetiţa să se bucure de atmosferă. „E singurul târg de genul ăsta în care trebuie să plăteşti. E aberant, aceeaşi jefuială tipic românească. Am venit că am pui mic, pentru el e ceva interesant. Mie nu-mi place de niciun fel înghesuiala de genul ăsta“. „E exagerată coada“, spune şi doamna Victoria, în vârstă de 68 de ani, venită pentru bucuria nepoatei.

Totodată, Simina, în vârstă de 24 de ani, spune că i se pare nedrept că doar persoanele vaccinate au acces la târgul de Crăciun: „Mie, ca persoană vaccinată, nu mi se pare OK. Deşi eu şi cei vaccinaţi avem voie, consider că e discriminare, până la urmă. Şi ceilalţi au aceleaşi drepturi ca noi. Nici biletul de intrare nu mi se pare OK, că e un eveniment făcut spre deliciul publicului şi, până la urmă, ce contează 7 lei de om, cu ce îi ajută?“.