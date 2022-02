Nicuşor Dan intervine în disputa cu Alexandru Arşinel. Motivul pentru care nu i-a prelungit actorului mandatul de director

Primarul general al Capitalei a afirmat că nu i-a mai prelungist mandatul de director artistic al marelui actor Alexandru Arşinel, ca urmare a informaţiilor primite din teatru despre activitate sa.





„În urma informaţiilor primite din teatru asupra activităţii sale ca director artistic, nu i-am mai prelungit acest mandat. A rămas cu contractul de colaborare cu teatrul, în calitate de actor”, a mai precizat edilul Capitalei.





Alexandru Arşinel anunţase anterior că nu i s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual, şi afirma că nu i s-a interzis să joce, „dar e pe aproape! S-a purtat urât!”.







„Nu m-a deranjat niciodată frigul, dar nu am o stare bună, o încărcătură fizică suficient de robustă să-mi permit mişcare prea multă… Nu prea am putere. Nu am mai fost lăsat la teatru… Nu mi s-a mai prelungit contractul din luna august a anului trecut, de către primarul actual. Pot să joc... Am rămas colaborator al Teatrului Constantin Tănase. Prin rotaţie, ne vine rândul mai greu.





Când am renunţat la conducerea teatrului, mi s-a propus un post de consilier artistic şi urma să intru pe acest post. De jucat, joc o dată sau de două ori pe lună, nu pot să zic că mi-a interzis să joc, dar e pe aproape! S-a purtat urât! După 60 de ani de carieră şi tot ce am făcut eu pentru teatru… Niciun du-te-ncolo… foarte urât.” a spus actorul.