Nicuşor Dan, despre pierderile din reţeaua de termoficare: Anul viitor vor fi sub 30%

Edilul a transmis într-o postare pe Facebook că procentul mic de pierderi va însemna mai puţine avarii şi , implicit, o furnizare mai bună a agentului termic: „Investiţiile din acest an, care vor aduce 30-35 de kilometri de conductă nouă în reţeaua primară plus reparaţiile punctuale făcute de Termoenergetica, vor duce la inversarea trendului. Conform unor date preliminarii, în anul 2022, pierderile din reţeaua de distribuţie vor fi de 34%, iar în următorii doi ani, tot ca urmare a investiţiilor, vom reveni la pierderi sub pragul de 30%.”

De asemenea, el spune că în anul 2021, primăria a reuşit să stabilizeze pierderile prin schimbarea a 20 de kilometri din reţeaua primară de termoficare, o stabilizare „insuficientă pentru a fi simţită la robinet sau în calorifere" de către bucureşteni, dar „esenţială în ceea ce priveşte trendul dezastruos" în care se afla sistemul.

La postarea edilului este ataşat şi un grafic care arată că între 2010 şi 2014 pierderile din reţea au avut valori cuprinse între 23%-26%. Ulterior, ele au crescut în mod constant, ajungând în anul 2019 la 32%, iar în 2020 şi 2021 la 37%.

Nicuşor dan subliniază că prin grafic sunt ilustrate „subfinanţarea” sistemului de termoficare din Bucureşti şi „indolenţa" primarilor generali Sorin Oprescu şi Gabriela Firea faţă de problema termiei.

„În 2010, pierderile din reţea însumau 25% din totalul de agent termic livrat către bucureşteni, iar după 10 ani, aceste pierderi au crescut vertiginos, la 37%. Pe scurt, am asistat la o degradare cu 50% a eficienţei sistemului de transport a energiei termice. În mandatele lui Sorin Oprescu şi Gabriela Firea, investiţiile în reabilitarea conductelor de termoficare au fost extrem de mici, ceea ce a dus la o deteriorare accelerată a conductelor montate pe vremea lui Ceauşescu.

Toată această politică inconştientă a celor doi edili, care au preferat panseluţele, pomenile electorale şi populismele în locul asumării unor proiecte esenţiale pentru buna funcţionare a oraşului, a avut ca rezultat apariţia, în 2019, a marilor probleme în ceea ce priveşte furnizarea agentului termic către bucureşteni", adaugă Nicuşor Dan.