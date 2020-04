Cel mai mare centru destinat victimelor violenţei domestice, inaugurat în Capitală

Femeile care trec prin violenţă domestică şi locuiesc în Capitală pot apela la centrul social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.







Conform autorităţilor, perioada de izolare presupune un pericol în plus pentru victimele violenţei în familie. Firea a precizat că toate femeile pentru care izolarea la domiciliu reprezintă un pericol la adresa sănătăţii şi vieţii lor se pot adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

„Am inaugurat azi cel mai mare centru social destinat victimelor violenţei domestice din Bucureşti. Centrul, amenajat de Primăria Capitalei, prin Directia de Asistenţă Socială, are 32 de garsoniere şi 4 apartamente cu două camere, o capacitate de 100 de locuri”, a anunţat Gabriela Firea. Centrul oferă găzduire pe perioada de până la un an, cu posibilitatea de prelungire, hrană, asistenţă juridică, asistenţă psihologică şi socială, precum şi locuri de muncă.



Totodată, Firea face un apel către toţi bucureştenii care cunosc persoane pentru care această perioada reprezinta un pericol, să contacteze reprezentanţii Directiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucuresti. „În aceasta perioadă dificilă pentru noi toţi, pentru a fi în siguranţă, este necesar ca toată lumea să rămână în casă, insa, din nefericire, sunt persoane care NU sunt in siguranta in propriul camin, se simt izolate, speriate şi lipsite de apărare”, a mai punctat primarul.



În prezent, în centru sunt cazate 8 mame şi 14 copii. La rândul sau, directoarea DGASMB, Cosmina Simiean, a explicat ca orice femeie din Bucuresti, victima a violenţei domestice, care are nevoie de ajutor, poate suna la numărul unic naţional 0800 500 333. Aceste persoane vor fi îndrumate către centrul dedicat.