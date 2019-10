Vladimir Cebotari: Nu cred că Interpol va accepta să-l dea în căutare internaţională pe Vlad Plahotniuc

În opinia lui, dacă o să fie probe foarte clare, nu interpretate, atunci autorităţile o să-şi facă treaba, dar dacă o să fie doar nişte interpretări şi incertitudine, atunci, desigur, Vladimir Plahotniuc n-o să fie extrădat. Declaraţiile au fost făcute în emisiunea „Cutia neagră” de la postul TV8.



Totodată, Vladimir Cebotari spune că solicitarea de căutare internaţională a lui Vladimir Plahotniuc a fost făcută pe 17 octombrie, iar acest lucru înseamnă că nicio instituţie nu a aşteptat ca el să se prezinte şi să dea explicaţii. „Atunci când s-a făcut solicitarea din partea avocaţilor să se ofere timpul necesar ca domnul Plahotniuc să se prezinte şi să ofere explicaţiile, ce s-a întâmplat a doua sau a treia zi? Ca nu cumva dumnealui să vină în ţară, s-a mers şi s-a emis mandatul de arest naţional. Asta vorbeşte un piculeţ despre altceva. Odată ce a fost emis mandatul de arest, din start s-a dat de înţeles că nu se doreşte clarificarea subiectului, dar se doreşte ca acest om să fie întemniţat. Şi acesta a fost un semnal că: „nu veni că noi te arestăm, indiferent de ce ai să zici”, a afirmat Cebotari.



Vicepreşedintele Parlamentului Alexandru Slusari susţine că anunţul de dare în căutare internaţională a lui Plahotniuc este dat cu patru ani întârziere. Potrivit lui, lista beneficiarilor din „raportul Kroll” privind frauda bancară se începe cu numele lui Vladimir Plahotniuc, câteva companii şi câteva persoane din anturajul lui. „Acest material a venit la Procuratura Anticorupţie pe 22 martie 2018. Putem să presupunem că am avut nişte incompetenţi la Procuratură care n-au putut să investigheze timp de câţiva ani până atunci, unde s-au dus banii, dar chiar şi cu această ipoteză, pe 22 martie 2018 a venit acest raport Kroll II cu lista beneficiarilor şi faptul că această listă a fost transmisă la PA a fost confirmată de cei de la compania Kroll. Cel puţin de atunci trebuia să fie pornit dosar penal”, susţine Alexandru Slusari.



Avocatul Ion Creţu consideră că dacă Vladimir Plahotniuc a fost anunţat în căutare internaţională, înseamnă că există probe în acest sens, mai ales că a fost respectată legislaţia şi i s-a dat o perioadă în care să se prezinte la audieri. „Eu cred că dacă i s-a respectat inclusiv acest drept, înseamnă că sunt acumulate anumite probe”, a afirmat juristul. Totodată, Ion Creţu spune că are dubii că Vladimir Plahotniuc poate fi adus în ţară.



Pe 29 octombrie, Procuratura Anticorupţie a anunţat că fostul lider al PDM Vladimir Plahotniuc, care până acum s-a aflat în urmărire naţională şi în privinţa căruia era aplicată măsura – arestul preventiv, a fost dat în urmărire internaţională şi interstatală.