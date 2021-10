Stoianoglo: În spatele reţinerii mele stau beneficiarii furtului miliardului

Stoianoglo a menţionat că beneficiarii furtului miliardului au aceleaşi interese cu privire la Procuratură ca şi actuala guvernare.

„Când a devenit Maia Sandu preşedinte, am avut marea speranţă că vom face o echipă comună în lupta contra corupţiei, dar cu regret, ea până acum nu poate să uite că concursul pe care ea l-a organizat şi promovat l-am câştigat eu. Nu am avut niciodată conflicte cu doamna. Apoi a fost mereu presiune asupra Procuraturii. În cadrul Consiliului Suprem de Securitate permanent au fost puse întrebări despre dosare penale, cu care CSS nu are nicIo tangenţă, de asta nu răspund nici eu, la fel cum judecătorii din instanţa asta nu răspund pentru deciziile pe care le adoptă judecătorii din prima instanţă. Aşa şi eu, eu nu investighez dosare. Dacă măcar un procuror spune că eu am dat indicaţii, eu sunt gata să răspund”, a declarat Alexandru Stoianoglo vineri, 15 octombrie, în timp ce judecătorii examinau recursul procurorilor, care nu sunt de acord că procurorul general a primit 30 de zile de arest la domiciliu, în loc de arest preventiv.

Stoianoglo a spus că unicul scop este înlăturarea lui din funcţia de procuror general „şi asta s-a realizat cu succes.”

„Încurc actualei conduceri, deoarece toţi alţi demnitari de stat au depus cereri de demisie, iar eu am fost promovat în baza concursului organizat de conducerea actuală. Sunt gata să răspund la orice întrebare, dar nimeni nu mă ascultă. Am spus că nu plec, pentru că am format o echipă în Procuratură”, a adăugat Stoianoglo.