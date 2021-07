Renato Usatîi promite să fie „locomotiva” schimbărilor pentru administraţia publică locală în Parlament

Politicianul susţine că în viitorul Parlament Blocul „Renato Usatîi” va fi principala „locomotivă” la toate schimbările pentru Administraţia Publică Locală, pentru a îmbunătăţi viaţa oamenilor, în special a celor care locuiesc în sate.



Blocul electoral „Renato Usatîi” va opta pentru lichidarea consiliilor raionale. Fiecare sat trebuie să primească bani pentru infrastructură, având în vedere numărul de locuitori şi teritoriul localităţii, indiferent de apartenenţa politică a primarilor. „Toate raioanele rămân la locul loc, oraşele devin municipii şi satele din raion devin parte din acesteb municipii”, a precizat Renato Usatîi.



Proiectele de apeduct şi canalizare nu mai pot fi proiecte locale, a remarcat politicianul. „La noi acum mai mult de jumătate de ţară nu are nici canalizare şi apeduct, inclusiv în oraşe mari ca Chişinău, Bălţi şi Cahul”, a declarat el.



În opinia sa, mai bine ca primarii nu cunoaşte nimeni care sunt modificările necesare în legislaţie în ceea ce ţine de achiziţiile publice, construcţiile ilegale sau privatizarea terenurilor aferente. Blocul „Renato Usatîi” se obligă să instaleze farmacii automate în fiecare sat. De asemenea, 5% din încasările din vânzarea de ţigări şi băuturi alcoolice să fie direcţionate pentru dezvoltarea sportului şi susţinerea tineretului. 380 de milioane de lei pe an vor fi direcţionaţi direct în primării.



Posibilitatea directă pentru a reanima satele este ca omenii să înceapă a produce, a spus Renato Usatîi. Pentru asta, e nevoie de deschiderea la nivel regional a centrelor de colectare a legumelor, cărnii, fructelor etc.



Tabere pentru copiii în sate trebuie reanimate, pentru că „copilul crescut la ţară este copil sănătos”, a menţionat liderul Blocului.



Renato Usatîi a declarat că este deja susţinut de mulţi primari. Se adresează şi celorlalţi, afirmând că este singurul concurent electoral care va fi reprezentat masiv în Parlament de aleşii locali.