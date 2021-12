OPINIE. Solicitarea ridicării imunităţii lui Ilan Şor este întârziată

Potrivit lor, dosarul Şor este o pată pe imaginea sistemului judiciar din Republica Moldova, pe care actuala guvernare, deocamdată, nu reuşeşte să-l cureţe şi reformeze , notează IPN.



Potrivit liderului Partidului Schimbării, Ştefan Gligor, ridicarea imunităţii lui Ilan Şor nu garantează finalitate pe acest dosar. El spune că atât timp cât guvernarea eşuează în reformarea justiţiei, nicio ridicare a imunităţii nu va da roade.



„Reieşind din faptul că Şor a fost reales în actuala componenţă a Parlamentului, procedural pentru a-l urmări pe capetele de acuzare care-i sunt înaintate, ei au nevoie să-i fie scoasă imunitatea. Problema nu este că se face acest lucru, ci faptul că într-un stat atât de defect şi nefuncţional precum este Republica Moldova acest lucru se face cu o mare întârziere. Între ridicarea imunităţii şi condamnare este o cale extrem de lungă. În cazul în care justiţia din Republica Moldova nu este curăţată rapid şi eficient, aceste acţiuni nu vor avea succes. După natura numirilor făcute la Procuratură, la CSM, încrederea în reforma justiţiei a fost subminată, iar actuala putere pierde rapid din credibilitate şi din încrederea cetăţenilor”, a spus Ştefan Gligor în cadrul emisiunii „Întreabă Gheţu” de la TV8.



În acelaşi timp, ex-deputatul Iurie Reniţă spune că Procuratura ar trebui să se axeze pe marii corupţi care se plimbă nestingheriţi prin Chişinău. Potrivit lui Reniţă, readucerea lui Ilan Şor în Republica Moldova şi condamnarea acestuia, este puţin probabilă în condiţiile unei justiţii nereformate.



„Noi îi avem pe corupţii noştri deja acasă, care nu sunt traşi la răspundere. Avem cazul clasic Bahamas. Sunt 4 deputaţi în actualul Parlament şi m-aş fi bucurat să-l văd pe Procurorul interimar pe cazul Bahamas, că are absolut toate dovezile. Mă miră că aleargă şi-i pun 9 capete de acuzare lui Şor, pe care nu ştiu dacă vor mai reuşi să-l mai aducă, în loc să se apuce de treabă aici, pe loc, unde avem deja persoanele disponibile”, a spus Iurie Reniţă.



Comentatorii politici spun că reforma justiţiei, principalul obiectiv, anunţat în campania electorală de către PAS, trenează şi erodează imaginea guvernării cu fiecare zi ce trece.



„Orice guvernare, a doua zi de la preluarea puterii, trece prin procesul eroziunii încrederii cetăţenilor. Problema acestei guvernări este că pierde repede teren. Sistemul nostru judecătoresc a falimentat în examinarea acestui caz, această pată de pe imaginea sistemului poate fi ştearsă doar printr-o sentinţă. Acum guvernarea va culege roadele şi va plăti un preţ politic pentru lipsa unei viziuni clare privind reforma justiţiei. Preţul politic ar putea fi pierderea alegerilor parlamentare viitoare şi a celor prezidenţiale”, a spus comentatorul politic Anatol Ţăranu.



„Este clar că lui Ilan Şor îi va fi scoasă imunitatea pe toate cele 9 cereri ale Procurorului. Dar lucrurile trenează foarte mult, e una să intentezi dosare, dar până să existe o sentinţă definitivă calea e foarte lungă. Dosarul lui Şor de la Cahul a fost întors la Chişinău şi încă n-a avut loc nicio şedinţă, pentru că avocaţii ba cer mutarea dosarului, ba recuzarea judecătorilor. Legislaţia are lacune şi un dosar se poate plimba dintr-o instanţă în alta ani de zile”, a spus comentatorul politic Roman Mihăeş.



În cadrul ultimei şedinţe plenare, preşedintele Parlamentului, Igor Grosu, a prezentat nouă cereri, recepţionate de la Procuratura Generală. Instituţia a solicitat încuviinţarea Parlamentului, în vederea arestării, percheziţiei şi trimiterii în judecată penală a preşedintelui fracţiunii partidul politic Şor, Ilan Şor, pe nouă capete de acuzare. Potrivit procedurii, cererile şi materialele prezentate de Procuratura Generală sunt transmise comisiei juridice, numiri şi imunităţi, care le examinează. Ridicarea imunităţii parlamentare are loc cu votul secret al majorităţii deputaţilor.