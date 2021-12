O nouă declaraţie privind reglementarea transnistreană, aprobată la Stockholm

Evenimentul s-a desfăşurat la Stockholm în perioada 2-3 decembrie, sub egida Preşedinţiei suedeze a OSCE, fiind aprobată o nouă Declaraţie cu privire la procesul de negocieri în formatul „5+2” privind reglementarea transnistreană.



Biroul politici de reintegrare precizează că miniştrii afacerilor externe din partea celor 57 de state participante la OSCE au reiterat hotărârea lor fermă de a ajunge la o reglementare cuprinzătoare, paşnică şi durabilă a conflictului transnistrean. Aceasta trebuie să se bazeze pe suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, în cadrul frontierelor sale recunoscute de comunitatea internaţională, cu acordarea unui statut special pentru localităţile din regiunea transnistreană. Miniştrii au venit cu apelul de a avea o conlucrare ritmică la toate nivelurile procesului de negocieri întru continuarea abordării axate pe rezultat şi cu angajarea activă şi pe durata Preşedinţiei poloneze a OSCE în anul 2022, cu marcarea progreselor concrete pe toate coşurile de pe agenda negocierilor.



S-a accentuat necesitatea implementării plenare a angajamentelor reflectate în protocoalele formatului ,,5+2” şi în aşa-numitul pachet Berlin plus, încurajându-se dezvoltarea noilor măsuri de consolidare a încrederii, precum şi intensificarea eforturilor pentru asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Şi anume, în lumina îngrijorărilor serioase pe cazuri individuale şi în sfere ce afectează viaţa cotidiană a locuitorilor din regiunea transnistreană.



Oficialii guvernamentali de la reuniunea OSCE au aplaudat interacţiunea dintre maluri în combaterea COVID-19 şi asistenţa oferită de Chişinău în acest sens regiunii, la fel cum şi asigurarea cu sute de mii de doze de vaccin, îndemnând pe această cale aprofundarea conlucrării şi pe alte aspecte umanitare.



Similar ca şi în declaraţiile precedente, a fost accentuată necesitatea relansării, cât de curând posibil, a activităţii formatului de negocieri „5+2”, fiind salutată atitudinea activă a mediatorilor şi a observatorilor din acest format şi încurajată continuarea coordonării eforturilor acestora.



În discursul său, Nicu Popescu a exprimat îngrijorarea faţă de situaţia alarmantă a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale în regiunea transnistreană, chemând comunitatea OSCE, în particular mediatorii şi observatorii din formatul 5+2, să-şi consolideze eforturile în scopul asigurării protecţiei drepturilor omului în regiunea transnistreană, acordând atenţia necesară situaţiei şcolilor cu predare în grafie latină din regiunea transnistreană.



„Am apreciat reconfirmarea în declaraţia ministerială a OSCE cu privire la negocierile în formatul 5+2 a elementelor centrale ale procesului de reglementare, fapt care confirmă existenţa unui consens internaţional cu privire la parametrii de soluţionare a conflictului transnistrean”, a declarat vicepremierul Nicu Popescu, citat într-un comunicat de presă al MAEIE. Oficialul a reiterat şi poziţia consecventă a Republicii Moldova privind necesitatea retragerii complete a stocurilor de muniţii şi trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu principiile dreptului internaţional şi prevederile constituţionale ale Republicii Moldova.