Maia Sandu, mesaj către populaţie în contextul planurilor Rusiei de a ataca Ucraina: Un posibil început al unei ofensive militare ne îngrijorează profund VIDEO

Maia Sandu i-a îndemnat pe moldoveni să rămână solidari şi uniţi şi să nu se lase manipulaţi de propaganda rusă.





„Să nu permitem urii să prindă rădăcini în societatea noastră. Să nu ne lăsăm manipulaţi de propaganda care cultivă dezbinarea. Indiferent de klimba pe care o vorbim, de preferinţele politice sau de apartenenţa etnică, suntem cu toţii cetăţenii R. Moldova”, a spus Maia Sandu.

„În aceste zile suntem cu toţii cu ochii pe Ucraina. Tensionarea situaţiei la frontiera ţării vecine, prietene, şi semnalele despre un posibil început al unei ofensive militare în următoarele zile ne îngrijorează profund. În ultimele luni am urmărit îndeaproape desfăşurarea evenimentelor din Ucraina. Am menţinut un contact permanent cu ţările vecine, cu partenerii externi. Împreună cu Guvernul şi Parlamentul am examinat scenariile de dezvoltare a crizei şi am evaluat riscurile pe care le reprezintă acestea. Instituţiile statului sunt pregătile să intervină rapid pentru a asigura funcţionarea serviciilor de bază pentru cetăţeni”, a declarat Maia Sandu.