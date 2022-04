Maia Sandu anunţă o reformă a Armatei Naţionale: E nevoie de finanţare şi noi asta vom face

În contextul informaţiilor apărute în presa ucraineană, potrivit cărora Kievul a cerut Chişinăului cele 6 MIG-uri de pe aeroportul de la Mărculeşti, preşedintele Maia Sandu spune că aparatele de zbor nu sunt funcţionale. De asemenea, şeful statului spune că Moldova nu este capabilă să ajute Ucraina cu tehnică militară.



„Ucraina cere de la toate statele ajutor militar. Toţi ambasadorii ucraineni, în toate ţările, vorbesc despre acest lucru. Ţara noastră, în primul rând, nu are tehnică militară modernă. În al doilea rând, avem Constituţia care ne spune că nu putem face acest lucru. Mai avem şi o decizie a Curţii Constituţionale din 2017 care explică foarte clar ce presupune neutralitatea. Noi putem să-i ajutăm pe alte domenii, dar sunt ţări mult mai dotate decât noi care pot ajuta Ucraina pe domeniul militar. MIG-urile nu sunt funcţionale şi acest lucru are la bază atât proasta administrare, cât şi corupţia”, a spus Maia Sandu în cadrul emisiunii „Территория свободы”.



În acelaşi context, preşedintele Maia Sandu spune că guvernarea planifică o reformă a Armatei Naţionale. Obiectivul a fost stabilit în programul de guvernare şi a devenit prioritar odată cu izbucnirea războiului din Ucraina. Preşedintele Republicii Moldova spune că ţara are nevoie de o armată profesionistă şi bine dotată.



„Este clar că nu putem avea o armată numeroasă, pentru că suntem o ţară mică. Dar oricum trebuie să avem o armată care dispune de tot ce este necesar ca să asigurate securitatea oamenilor şi a ţării. Iar pentru asta trebuie finanţare şi noi asta vom face. Reforma armatei a fost planificată şi până la izbucnirea acestui război. Şi este vorba, în primul rând, de îmbunătăţirea condiţiilor pentru soldaţi. Asta presupune şi majorarea numărului soldaţilor angajaţi pe bază de contract, iar asta ne va permite reducerea numărului militarilor în termen. Sper că în curând vom veni cu anunţuri concrete în privinţa acestor planuri. Când a fost scrisă Constituţia şi a fost prevăzut statutul de neutralitate, trebuia să fie indicat câte procente din PIB pot fi cheltuite pentru finanţarea armatei. Ceea ce se întâmplă acum în Ucraina ne demonstrează că războiul este ceva posibil, iar noi trebuie să ne protejăm”, a mai spus Maia Sandu.



Recent, Parlamentul a aprobat rectificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022. Documentul prevede o majorare a bugetului pentru apărare cu aproape 128 de milioane de lei.