Igor Boţan: Revenirea la cooperarea dintre socialişti şi democraţi înseamnă intrarea în stagnare

Opinia a fost formulată în cadrul dezbaterilor publice „Guvernul tehnocrat şi minoritar ca soluţie: avantaje şi riscuri”, organizate de Agenţia de presă IPN şi Radio Moldova de către Igor Boţan, expertul permanent al proiectului.În opinia lui, nu există divergenţe în ceea ce priveşte îmbinarea teoriei şi practicii în contextul noului Guvern tehnocrat şi minoritar, numit de socialişti împreună cu democraţii. Calificativul de tehnocrat şi minoritar şi le-au atribuit chiar protagoniştii, deci, societatea trebuie să ia act despre acest lucru.„Trebuie să vedem care sunt interesele din umbră pentru ca acest Guvern să-şi atribuie calificativele respective. Dacă ne uităm foarte atent la situaţia pe care o avem, pentru a dezghioca şi a înţelege ce se urmăreşte, trebuie să luăm documentele. Primul document pe care trebuie să-l avem în faţă este programul preşedintelui Igor Dodon, care a fost votat şi acceptat de către cetăţeni în toamna anului 2016. De acolo transpar foarte clar obiectivele domniei sale. Peste un an avem alegeri prezidenţiale şi nu este întâmplător că Guvernul şi-a atribuit sieşi acest mandat pentru un an de zile. Domul Dodon a spus foarte clar că ar fi o risipă de resurse în ţara noastră dacă am avea alegeri parlamentare anticipate şi dumnealui urmăreşte scopul ca scrutinul parlamentar anticipat să fie, eventual, asimilat cu alegerile prezidenţiale şi înţelegem de ce are nevoie de acest lucru. Atunci dumnealui ar putea fi şi candidat pentru şefia statului, şi locomotiva electorală pentru Partidul Socialiştilor”, a afirmat Igor Boţan.Expertul spune că a văzut care sunt interesele Partidului Democrat care a transmis un mesaj foarte clar că nu este interesat de alegeri parlamentare anticipate. Totodată, nu trebuie uitat faptul că PDM pleda anterior pentru alegerile anticipate pe 6 septembrie. „Pavel Filip chiar a semnat decretul de numire a alegerilor anticipate şi peste câteva luni de zile dumnealui şi PDM spun că nu e bine să avem alegeri anticipate. Toate aceste lucruri sunt legate de cele trei comisii parlamentare de investigare a ceea ce se numeşte uzurparea puterii de stat, furtul miliardului, concesionarea Aeroportului şi alte lucruri în care protagonişti sunt membri marcanţi sau persoane afiliate cu PDM”, a spus el.„Din acest punct de vedere, acele calificative pe care şi le-a arogat Guvernul Chicu urmează să fie dezbătute prin prisma intereselor. Platforma politică a PSRM, împreună cu blocul ACUM, o platformă nefirească, a avut drept scop debarcarea domnului Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc a plecat şi urma să aibă loc dezoligarhizarea, curăţarea sistemelor de drept şi de reglementare. Acest lucru nu a mers prea departe şi am înţeles de ce. Am văzut regretele exprimate de reprezentanţii blocului ACUM, exprimate în public, că ar fi trebuit să înceapă altfel guvernarea, dar nu au avut experienţă. Ei recunosc că au comis anumite greşeli. Acum, acest Guvern are cu totul altă platformă”, este de părere Igor Boţan.În opinia lui, programul Guvernului Chicu înseamnă o continuare a ceea ce a început Guvernul Sandu, dar va fi o prelungire deja într-o altă atmosferă şi în alte circumstanţe. „Cel mai important lucru pe care l-a formulat preşedintele Dodon pentru Guvernul Chicu este randament în domeniul social şi, de fapt, mărirea cadorilor electorale, pe care le făcea PDM pentru cetăţeni, de către acest Guvern al domnului Chicu şi acest lucru ţinteşte în perspectiva electorală a domnului Dodon şi a Partidului Socialiştilor”, a spus el.Potrivit lui Igor Boţan, problema-cheie este, totuşi, prolema securităţii personale a lui Igor Dodon, care pe parcursul ultimului an, începând cu luna septembrie, de câteva ori a vorbit fie despre atentate la viaţa domniei sale, fie tot felul de conspiraţii. „Eu cred că, omeneşte, putem să-l înţelegem de ce are nevoie de încă un mandat prezidenţial – pentru că domnia sa şi membrii familiei sale, atât timp cât se află în funcţia de preşedinte, li se asigură securitatea de către instituţiile statului”, a notat expertul.Igor Boţan spune că este foarte trist şi dezamăgit referitor la faptul cum reacţionează societatea la anumite lucruri, inclusiv la situaţia actuală. ”Noi am văzut segmente foarte largi din societatea noatră care din alegători s-au transformat în clienţi ai magazinelor sociale, clienţi ai unor fundaţii care le oferă tot felul de servicii, recipienţi de cadouri de Paşti, Crăciun etc. Am văzut reacţiile oamenilor: „toţi politicienii sunt hoţi, dar sunt şi hoţi mai buni, care se împart cu oamenii”. Părerea mea este că Republica Moldova intră într-o zonă de stagnare. Adică, pe plan internaţional revenim la ideea de ţară-pod între Occident şi Est, lucru pe care îl are anunţat şi Partidul Democrat, care a pornit pe „calea a patra” şi relaţii bune cu partenerii strategici. Uitând de alte lucruri, noua guvernare se concentrează pe domeniul social, care aduce beneficiu electoral”, a afirmat Igor Boţan.Dezbaterile „Guvernul tehnocrat şi minoritar ca soluţie: avantaje şi riscuri” sunt ediţia a 121-a din ciclul „Dezvoltarea culturii politice în dezbateri publice”, sprijinit de Fundaţia germană Hanns Seidel.