Experţi: Chişinăul trebuie să folosească Transnistria ca instrument de negociere cu Gazprom

Este opinia experţilor în domeniul energetic, potrivit cărora rezilierea contractului cu concernul rus va lăsa regiunea separatistă transnistreană fără surse de supravieţuire.



Experţii în domeniul energetic spun că o eventuală reziliere a contractului de livrare a gazului dintre Gazprom şi Moldovagaz nu este în avantajul Moscovei. Lipsa gazului rusesc va lăsa regiunea transnistreană fără surse de venit, iar situaţia poate fi folosită de autorităţile de la Chişinău drept o pârghie importantă în negocierile cu Rusia.



„Kremlinul are nevoie să continue livrarea gazelor naturale în regiunea transnistreană. Pentru că regimul de la Tiraspol primind gaz gratuit, îl revinde la tarife simbolice ca să poată colecta măcar ceva. Există doi mari cumpărători – Centrala Termoenergetică Moldovenească, ea produce energie şi o vinde în afara regiunii la preţ de piaţă şi Uzina Metalurgică de la Râbniţa, care produce metal şi-l vinde la preţ de piaţă. Banii generaţi astfel ajung direct în bugetul regimului separatist. În 2019, 50% din bugetul regiunii separatiste a fost asigurat din contul revânzării gazului primit pe datorie. În plus, populaţia plăteşte pentru servicii comunale preţuri derizorii. Toată economia acestei regiuni supravieţuieşte datorită faptului că Gazprom le dă gaz gratuit. Partea slabă a Kremlinului este că acest gaz ajunge în baza contractului semnat cu Moldovagaz. Dacă Chişinăul reziliază contractul, Transnistria rămâne fără gaz. Şi acesta este unul din instrumentele noastre de negociere cu Moscova”, a spus expertul în domeniul energetic Sergiu Tofilat, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



Potrivit experţilor, războiul din Ucraina creează o incertitudine totală în relaţiile politice şi economice dintre state, iar din acest motiv Republica Moldova trebuie să-şi asigure stocuri de gaze naturale.



„E necesar să ne asigurăm cu rezerve de gaze naturale, pe teritoriul Ucrainei sau României. Sunt deja discuţii de a contracta un împrumut de la BERD pentru a procura volume de gaze naturale. Asta este destul de complicat în condiţiile în care preţurile sunt, în continuare, foarte mari. Observăm o tendinţă de scădere a preţurilor pe piaţa spot, dar vedem o creştere accentuată a preţului componentei petroliere din formulă. Este o situaţie foarte incertă, iar lucrurile ar putea reveni la normalitate abia într-un an, un an şi jumătate. Abia atunci se vor putea crea modele de asigurare cu gaze naturale la preţuri realiste”, a spus expertul IDIS Viitorul Ion Muntean.



Recent, vicepremierul Andrei Spînu a anunţat că prin decizia Comisiei Situaţii Excepţionale, Energocom a cumpărat 24 de milioane de metri cubi de gaz. Acest volum asigură consumul ţării pentru o perioadă de o lună, pe timp de vară, sau de o săptămână, pe timp de iarnă. De asemenea, potrivit vicepremierului Spînu, autorităţile negociază cu BERD contractarea unui credit de 300 de milioane, bani necesari procurării şi stocării volumelor de gaze naturale.