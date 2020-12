Dodon îi cere Maiei Sandu să nu scoată gardul de la Preşedinţie: O să ajungeţi la ceea că o să se scalde oamenii străzii în havuzuri

„Deschideţi porţile. Lăsaţi toată lumea să circule în jur, în faţa instituţiei prezidenţiale în havuzuri etc. O să vedeţi cu ce o să se finalizeze. Dar, vă rog, nu distrugeţi. Eu după mandatul meu am lăsat totul în ordine. Din contra, am construit. Nu distrugeţi. De distrus e cel mai simplu”, a declarat Igor Dodon.





El a calificat iniţiativa Maiei Sandu ca fiind o „idee năstruşnică”.





„În primul rând, scoaterea gardului presupune cheltuieli, minimum câteva milioane de lei. În al doilea rând, dacă o să scoateţi gardul, atunci se duce totul de aici - iarba, totul se duce. Trebuie să schimbaţi arhitectura totală la ceea ce e în faţa instituţiei. (...) O să aveţi alte probleme - să nu se scalde aici prin havuzuri oamenii străzii, o să ajungeţi la asta. Lăsaţi populismul”, a spus Dodon.

Igor Dodon i-a transmis Maiei Sandu mesajul că, dacă vrea atât de tare să scoată gardul, mai bine ar fi să deschidă porţile de la Preşedinţie, iar oamenii să aibă mereu acces liber pe teritoriul Preşedinţiei.