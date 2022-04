Cazul „Silovîe Maşinî”. Ex-deputat: Această istorie loveşte în prestigiul Moldovei. Companiile din off-shore au prohibiţii de a intra în relaţii cu statul

Mai mult, potrivit specialiştilor, Parlamentul a aprobat legea privind deoffshorizarea, lege care interzice ca firmele dubioase, înregistrate în zone off-shore, să facă afaceri cu statul.



Consorţiul internaţional condus de compania „Horus Energy”, din care face parte şi compania rusă „Silovîe Maşinî”, anunţa la 8 aprilie că a semnat contractul pentru modernizarea şi reparaţia blocurilor termoenergetice ale întreprinderii „Termoelectrica”. Despre aceasta a anunţat consorţiul printr-un comunicat de presă. Ulterior, vicepremierul Andrei Spînu a anunţat că după evenimentele din Ucraina, Guvernul a stopat orice legături cu compania din Rusia. Experţii în domeniul energetic spun că o reziliere unilaterală a contractului în lipsa unor probe juridice, ar putea duce la penalizarea Republicii Moldova.



„CET 2 este construită în 1976, acolo sunt 3 blocuri termoenergetice, unul a fost reabilitat deja, la unul din celelalte două a expirat deja termenul de exploatare şi trebuie reparat urgent, pentru al doilea - termenul de exploatare expiră în câteva luni. E posibil să mai reziste o iarnă şi atât. Totuşi, există tot mai multe suspiciuni că Caietul de Sarcini pentru această licitaţie s-a făcut cu dedicaţie. Sper că lucrurile vor ieşi la iveală şi vom afla cine a venit cu această dedicaţie pentru ruşi. Dacă contractul a fost semnat vineri şi reziliat luni, apare întrebarea care este temeiul juridic al rezilierii? Ce presupune această reziliere pentru noi, plătim penalităţi sau despăgubiri? ”, a spus expertul în domeniul energetic, Sergiu Tofilat în cadrul emisiunii „Secretele Puterii” de la JurnalTV.



În acelaşi timp, expertul IDIS Viitorul, ex-deputatul Igor Munteanu, spune că atragerea Republicii Moldova într-un scandal cu implicarea unei companii aflate în lista sancţiunilor occidentale ştirbeşte din imaginea ţării. Mai mult, Igor Munteanu spune că Guvernul nu trebuia să semneze contracte cu companii înregistrate în zone off-shore. Declaraţia are loc întrucât asupra companiei Horus Energy asociată cu „Silovîe Maşinî”, planează suspiciuni că a fost înregistrată într-o zonă off-shore.



„Această istorie loveşte puternic în prestigiul Republicii Moldova. Companiile din off-shore au prohibiţii de a intra în relaţii cu statul. Şi noi am adoptat în legislatura trecută o lege cu privire la deoffshorizare. Indiferent ce capacităţi are această companie, dacă ea vine din Seychelles sau din altă parte, nu ar fi trebuit să i se permită să intre în contract cu statul. N-am fi ajuns în această istorie nefericită, dacă autorităţile luau în serios politica de sancţiuni. Mordaşov cu toate companiile lui sunt pe lista sancţiunilor internaţionale din 2014, pentru că au avut afaceri cu Crimeea, pentru loby-ul pe care-l face în numele statului rus în Germania pe subiectul gazului. Faptul că nu ne-am aliniat la aceste sancţiuni, acum ne loveşte puternic ”, a spus Igor Munteanu.



Acum două zile, vicepremierul Andrei Spînu a anunţat că firma din Rusia „Silovîe Maşinî" nu va implementa proiectul de reabilitare a blocurilor energetice de la Termoelectrica. Spînu a menţionat că decizia a fost luată după ce au fost făcute publice atrocităţile comise de armata rusă în Ucraina.