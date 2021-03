Alexandru Slusari, după ce Maia Sandu a cerut instituirea stării de urgenţă: Un lockdown de minim două săptămâni va costa bugetul circa 6 miliarde de lei

Totodată, Alexandru Slusari consideră că despre oportunitatea introducerii stării de urgenţă sub aspect antiepidemiologic ar trebui să se pronunţe reprezentanţii breslei medicale.

„Un lockdown total de minim 2 săptămâni plus revenirea din acesta ar costa bugetul circa 6 mlrd lei. În plus e nevoie de achitat populaţiei şi businessului compensaţii. Economiile cetăţenilor şi ale businessului după primul an de pandemie sunt epuizate. Evident, e nevoie de atragere a asitenţei financiare externe şi de rectificări semnificative ale bugetului. Acest lucru îl poate face doar un guvern plenipotenţiar”, a afirmat Alexandru Slusari într-o postare pe Facebook.