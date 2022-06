Deputat PAS: Nu există pericole la adresa securităţii alimentare a Republicii Moldova

În acelaşi timp, opoziţia parlamentară spune că interdicţia de a exporta grâu scade dramatic veniturilor agricultorilor, care nu mai dispun de surse financiare pentru a-şi cultiva câmpurile.



Blocarea porturilor ucrainene şi imposibilitatea Ucrainei de a exporta cereale, ameninţă declanşarea unei crize alimentare la nivel global. Totuşi, autorităţile de la Chişinău dau asigurări că în Republica Moldova nu vor lipsi produsele alimentare.



„Din luna martie am oprit exporturile de grâu şi de făină de grâu. Rezervele de grâu sunt în jur de 250 de mii de tone, ceea ce ne-ar permite să acoperim 300 de zile de consum intern. În plus, chiar dacă în unele regiuni va fi o roadă mai slabă, roadă de grâu vom avea, de aceea noi nu vedem niciun pericol că nu vom avea pâine sau nu vom avea produsele necesare pentru a trăi. Acum, din cauza deficitului bugetar, oferim agricultorilor 30% din acciza la motorină, dar din 2023 sunt ferm convins că va fi o rambursare integrală a accizei pentru agricultori”, a spus deputatul PAS, Vladimir Bolea, în cadrul unei ediţii speciale de la postul public de televiziune Moldova 1.



Decizia autorităţilor de a interzice exporturile de grâu loveşte puternic agricultorii, spun reprezentanţii opoziţiei. Potrivit lor, statul ar trebui să procure grâul de la agricultori pentru a împiedica falimentarea acestora.



„În contextul preţurilor pe care le avem la motorină, piese de schimb, uleiuri, este clar că preţul la cereale va fi mult mai mare decât anul trecut. Agricultorii sunt nevoiţi să investească acum de 2-3 ori mai mult în procesul agricol. Interdicţia de export a grâului este bună pentru securitatea alimentară, dar nu este atât de bună pentru agricultori. De aceea, ar fi bine ca statul să procure grâul la preţ de 6 lei, cât este acum pe piaţă, ca să le ofere agricultorilor surse financiare pentru a duce anul agricol la bun sfârşit”, a spus deputatul blocului PCRM-PSRM, Radu Mudreac.



În acelaşi timp, agricultorii spun că Republica Moldova nu va duce lipsă de alimente, totuşi preţul acestora va atinge cote alarmante. Fermierii cer autorităţilor un control strict al preţurilor la produsele de importanţă socială.



„Se vorbeşte despre securitatea alimentară doar sub aspectul existenţei produselor. Dar acum problema nu este în produse, ele vor fi, problema cea mai mare o constituie preţurile şi cine le controlează. Avem nevoie de măsuri de combatere a monopoliştilor şi a poziţiilor dominante, de sprijin pentru agricultorii mici şi mijlocii care să-şi păstreze producţia în Republica Moldova şi cel mai important, s-o proceseze. Noi suntem în situaţia când multă materie primă este exportată cu valoare adăugată scăzută, în loc să fie procesată aici”, a spus preşedintele Asociaţiei Forţa Fermierilor, Alexandru Slusari.



Potrivit deciziei autorităţilor, acciza la motorină pentru agricultori este compensată în mărime de 30% din cota stabilită pentru anul 2022 sau 894 lei per tonă, în cuantum de până la 100 mii de lei anual per beneficiar.