Va rămâne sau nu R. Moldova fără gaz de la 1 mai? Andrei Spînu: Gazprom nu ne răspunde, pregătim planul B

Vicepremierul spune că dacă Republica Moldova va fi pusă în situaţia de a-şi procura gaz şi energie electrică la preţul de piaţă, acesta va constitui preţul independenţei Republicii Moldova”.



Potrivit protocolului adiţional contractului semnat cu Gazprom, până la data de 1 mai, partea moldovenească urma să realizeze un audit al datoriilor istorice ale Moldovagaz faţă de compania rusească, în baza căruia urma să fie stabilit calendarul de achitare a datoriilor. Potrivit reprezentanţilor Guvernului, războiul din Ucraina ţine la distantă companiile străine de audit, care nu acceptă să vină acum în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că Chişinăul nu reuşeşte să respecte prevederile contractuale. Andrei Spînu spune că existe probabilitatea ca Gazprom să rezilieze contractul.



„Noi nu ne asumăm datoria fără audit. Din perspectiva securităţii energetice, după 1 mai nu există riscul să rămânem deconectaţi de la gaz sau energia electrică. Chiar dacă Gazprom va decide să rezilieze contractul, noi vom avea de unde achiziţiona gaz, la preţ de piaţă. Acum noi încercăm să găsim cea mai ieftină şi convenabilă alternativă. În acelaşi timp, am trimis o scrisoare şi înainte şi după război ca Gazprom să spună foarte clar ce are de gând să facă cu contractul. Dacă contractul se reziliază, noi începem procesul de achiziţie de pe piaţă cu ceva timp înainte şi era corect să avem o scrisoare prin care să ni se spună clar. Din păcate, nu avem răspuns şi noi ne pregătim de planul B”, a spus Andrei Spînu în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră” de la JurnalTV.



Vicepremierul Spînu anticipează că dacă Gazprom va rezilia contractul de achiziţie, Republica Moldova va cheltui extrem de mult pentru a-şi asigura securitatea energetică. Totuşi, oficialul spune că, după zeci de ani de dependenţă energetică de Rusia, a venit timpul ca Republica Moldova să se descurce pe cont propriu.



„Toată lumea ştie că preţul de pe piaţă este mare, însă dacă vom ajunge să plătim şi energia electrică la preţul de piaţă, şi gazul, acesta va fi preţul independenţei adevărate a Republicii Moldova. În special după ce am văzut teroarea din Bucea, Irpin şi din alte oraşe ale Ucrainei, nu mai putem fi ţinuţi în cleşte atât timp. Va fi greu, va trebui să economisim, va trebui să alocam mai mult pentru noi compensaţii, va trebui să renunţăm la anumite lucruri ca să trecem de această criză energetică. Dar, probabil, este timpul...”, a mai spus Andrei Spînu.



Luna martie a fost ultima lună în care Guvernul a compensat parţial tariful gazelor naturale pentru consumatorii casnici. De la 1 aprilie, cetăţenii achită tariful integral la gaz de 15,08 lei, cu TVA inclus.