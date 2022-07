Slusari: În marea majoritate a raioanelor avem secetă severă

Slusari spune că agricultorii investesc sume enorme în pământ, însă vinderea roadei compromise de secetă, nu le va asigura acoperirea cheltuielilor. De cealaltă parte, reprezentanţii guvernării spun că în acest an fondul de subvenţionare a fost majorat, astfel încât agricultorii să beneficieze de sprijin din partea statului.



Potrivit directorului executiv al Asociaţiei „Forţa Fermierilor”, lipsa precipitaţiilor din acest an i-ar putea aduce pe fermieri în pragul falimentului. Alexandru Slusari spune ce preţurile mari la motorină şi fertilizanţi şi condiţiile climaterice tot mai pretenţioase transformă agricultura într-un domeniu complet neprofitabil.



„Noi vom avea în marea majoritate a raioanelor secetă severă, impactul acestei secete poate fi mai dur pentru fermieri decât a fost în 2020, când au fost afectate culturile din prima şi a doua grupă. În 2020 cheltuielile erau relativ mici, nu era motorina atât de scumpă, fertilizanţii nu erau atât de scumpi şi preţurile rămăşiţelor de recoltă au acoperit cheltuielile. După 2 ani, noi avem aproape aceleaşi preţuri sau chiar mai mici, dar cheltuielile s-au triplat. Efectele acestei secete pot fi mult mai dure pentru Republica Moldova. Recolta va fi joasă, sub media anuală, dar suficientă pentru a asigura securitate alimentară. Acum în fondul de subvenţionare nu este prevăzut ajutor pentru secetă”, a spus Alexandru Slusari în cadrul emisiunii „Freedom cu Dorin Galben” de la TV8.



De cealaltă parte, preşedintele Comisiei parlamentare agricultură şi industrie alimentară spune că agricultura Republicii Moldova trebuie modernizată, astfel încât ţara să nu mai exporte materie primă, iar în schimb să importe produse finite la preţuri mult mai mari.



„Noi nu mâncăm grâu şi porumb, noi mâncăm pâine, paste, biscuiţi. Din păcate, în 30 de ani s-a distrus complet sistemul de procesare. De asta trebuie să trecem la industrializarea la scară mică. Pentru că noi acum importăm mâncarea. În contextul secetei, noi trebuie întâi să încercăm să vindem marfa. În fondul de subvenţionare avem un miliard 650 milioane de lei, banii sunt destinaţi tuturor aspectelor ce vizează agricultura”, a spus deputatul PAS, Vladimir Bolea.



Potrivit unei decizii aprobate recent de către Guvern, producătorii agricoli micro, mici şi mijlocii vor beneficia de compensarea accizei la motorina utilizată de la începutul acestui an, în valoare de până la 100% sau 2.980 lei pentru o tonă. Întreprinderile agricole mari vor primi compensaţii în cuantum de 30% sau 894 lei pentru o tonă.